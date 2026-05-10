Orbán Viktor: „az újaknak egy dolgot nagyon világosan meg kell érteniük”

„Az újaknak egy dolgot nagyon világosan meg kell érteniük: ha nem harcoltok Magyarországért Brüsszelben, a brüsszeliek egyszerűen átgázolnak rajtatok” – így üzent Orbán Viktor az új kormánynak vasárnap délután az X-en, a bejegyzéséhez csatolt a Dopamannel készült podcastjéből egy részletet is.

Az exminiszterelnök szerint „történelmi hiba" lenne feladni hazafias álláspontot, és lemondani a nemzeti szuverenitásról pénzért vagy politikai jóváhagyásért. „Nem szabad megengedni, hogy a külföldi elit döntsön a jövőnkről!" – írta Orbán Viktor.

The new guys must understand one thing very clearly: if you do not fight for Hungary in Brussels, the Brusselians will walk all over you. Giving up our patriotic position and surrendering national sovereignty for money or political approval would be a historic mistake. Foreign… pic.twitter.com/4xn99pwE7p — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 10, 2026

A videorészletben arról beszélt, hogy „Brüsszel nem a barátunk, hanem az ellenségünk, mert a nemzeti hatáskörrel rendelkező tagállamok jogköreit meg akarja kurtítani, ezért zsarolja őket”. Leszögezte azonban, „Brüsszelre szükségünk van, az Európai Unióban kell maradni, de Brüsszellel szemben csak a harc és a küzdelem a helyes magatartás. Brüsszellel nem lehet kompromisszumot kötni úgy, hogy a magyarok ne járjanak pórul, mert a végén mindig pórul fognak járni.”

Szerinte ha valaki odamegy Brüsszelbe, és enged létfontosságú kérdésekben néhány milliárd euróért, annak később óriási árát fogjuk megfizetni. A Brüsszelhez való viszony átalakítása, a patrióta álláspontról való elmozdulás és a Brüsszelnek történő lefekvés pedig óriási stratégiai hiba.„Ki kell menni és harcolni kell. Ha nem harcolsz, akkor letaposnak, elnyomnak és kifosztanak. Ezt meg kell értenie az új vezetésnek is, ezt a megértést még nem látom” – mondta.

A VG emlékeztet, hogy május 9-ével hivatalosan is egy korszak zárult le Magyarország történetében. Az Országgyűlés megszavazta Magyar Pétert miniszterelnöknek, aki aznap a hivatali esküt is letetette. Ezzel véget ért Orbán Viktor 16 éves kormányzása. Az április 12-i választáson a Tisza Párt 141 helyet szerzett a parlamentben a 199-ből, a Fidesz pedig 52 helyet a korábbi 135 után. Orbán Viktor és a Fidesz más kulcsfontosságú személyiségei úgy döntöttek, hogy nem ülnek be a parlamentbe, helyette a fiataloknak adták át a stafétát.