ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának elõestéjén.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: „az újaknak egy dolgot nagyon világosan meg kell érteniük”

Infostart

Először szólalt meg a közösségi médiában a leköszönő kormányfő azóta, hogy már nem ő Magyarország miniszterelnöke. Orbán Viktor az X-re feltöltött bejegyzésében azt írta, hogy „az újaknak meg kell érteniük, hogy Brüsszellel szemben csak a harc és a küzdelem a helyes magatartás, ha nem harcolnak, annak a magyarok látják a kárát”.

„Az újaknak egy dolgot nagyon világosan meg kell érteniük: ha nem harcoltok Magyarországért Brüsszelben, a brüsszeliek egyszerűen átgázolnak rajtatok” – így üzent Orbán Viktor az új kormánynak vasárnap délután az X-en, a bejegyzéséhez csatolt a Dopamannel készült podcastjéből egy részletet is.

Az exminiszterelnök szerint „történelmi hiba” lenne feladni hazafias álláspontot, és lemondani a nemzeti szuverenitásról pénzért vagy politikai jóváhagyásért. „Nem szabad megengedni, hogy a külföldi elit döntsön a jövőnkről!” – írta Orbán Viktor, aki a bejegyzéséhez csatolt a Dopamannel készült podcastjéből egy részletet is.

A videorészletben arról beszélt, hogy „Brüsszel nem a barátunk, hanem az ellenségünk, mert a nemzeti hatáskörrel rendelkező tagállamok jogköreit meg akarja kurtítani, ezért zsarolja őket”. Leszögezte azonban, „Brüsszelre szükségünk van, az Európai Unióban kell maradni, de Brüsszellel szemben csak a harc és a küzdelem a helyes magatartás. Brüsszellel nem lehet kompromisszumot kötni úgy, hogy a magyarok ne járjanak pórul, mert a végén mindig pórul fognak járni.”

Szerinte ha valaki odamegy Brüsszelbe, és enged létfontosságú kérdésekben néhány milliárd euróért, annak később óriási árát fogjuk megfizetni. A Brüsszelhez való viszony átalakítása, a patrióta álláspontról való elmozdulás és a Brüsszelnek történő lefekvés pedig óriási stratégiai hiba.„Ki kell menni és harcolni kell. Ha nem harcolsz, akkor letaposnak, elnyomnak és kifosztanak. Ezt meg kell értenie az új vezetésnek is, ezt a megértést még nem látom” – mondta.

A VG emlékeztet, hogy május 9-ével hivatalosan is egy korszak zárult le Magyarország történetében. Az Országgyűlés megszavazta Magyar Pétert miniszterelnöknek, aki aznap a hivatali esküt is letetette. Ezzel véget ért Orbán Viktor 16 éves kormányzása. Az április 12-i választáson a Tisza Párt 141 helyet szerzett a parlamentben a 199-ből, a Fidesz pedig 52 helyet a korábbi 135 után. Orbán Viktor és a Fidesz más kulcsfontosságú személyiségei úgy döntöttek, hogy nem ülnek be a parlamentbe, helyette a fiataloknak adták át a stafétát.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: „az újaknak egy dolgot nagyon világosan meg kell érteniük”

brüsszel

orbán viktor

fidesz

tisza párt

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: „az újaknak egy dolgot nagyon világosan meg kell érteniük”

Orbán Viktor: „az újaknak egy dolgot nagyon világosan meg kell érteniük”
Először szólalt meg a közösségi médiában a leköszönő kormányfő azóta, hogy már nem ő Magyarország miniszterelnöke.
 

„Válallahatatlan”, „aljas húzás” – áll a balhé a parlamenti kivonulás körül

A Tisza Párt jogi vezetője szerint „lemondani nem gyengeség”

A parlament „legrégebbi” tagja szerint nem elkezdődött, befejeződött a rendszerváltás

Magyar Péter családi fotóval üzent

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Napokon belül kezet ráz a világ két legnagyobb hatalmú vezetője – Kiderült, miről fognak tárgyalni

Napokon belül kezet ráz a világ két legnagyobb hatalmú vezetője – Kiderült, miről fognak tárgyalni

Az Egyesült Államok és Kína közötti ritkaföldfém-megállapodás továbbra is érvényben van, annak meghosszabbításáról a megfelelő időben döntenek – közölte egy magas rangú amerikai tisztségviselő vasárnap újságírókkal a Reuters tudósítása alapján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan nevet dobott be Vlagyimir Putyin: kiderült, ki lehet a kulcsfigura az ukrajnai béke elhozásában

Váratlan nevet dobott be Vlagyimir Putyin: kiderült, ki lehet a kulcsfigura az ukrajnai béke elhozásában

A német hírügynökség érdeklődésére a hivatal azt közölte, a volt német kancellár nem kívánja kommentálni az ügyet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran sends response to US proposals to end war

Iran sends response to US proposals to end war

No details have been released of Iran's response - or the US proposals - designed to bring the war to an end.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 10. 21:48
Kedden megalakulhat az új kormány – a nap hírei
2026. május 10. 21:32
Feljelentette Magyar Pétert Budai Gyula
×
×