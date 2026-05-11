A Keletinél terjesztett drogot egy banda – videó

Bűnügyi információk és lakossági bejelentések alapján ütöttek rajta három feltételezett kábítószer-kereskedőn a nyomozók. Az akcióban az erzsébetvárosi rendőrök mellett a BRFK más szervezeti egységei és a BKV Biztonsági Igazgatóság munkatársai is részt vettek – közölték a police.hu oldalon.

Azután fogtak el két férfit és egy nőt, hogy a 112-es buszon fényes nappal adtak el kristályt. A nyomozók az akció során 200-300 ezer forint utcai értékű drogot foglaltak le a dílerektől. A vizsgálat adatai szerint a banda tagjai hónapok óta terítették a Keleti pályaudvar környékén a rendkívül veszélyes, kiszámíthatatlan hatású drogot.

Arról is beszámoltak: néhány héttel korábban egy fiatal nőt fogtak el, aki szintén kristállyal kereskedett a környéken aluljárókban és az utcán.

A VII. kerületi rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett miatt folytatja az eljárásokat, mind a négy gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat - közölte a BRFK.