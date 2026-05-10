2026. május 10. vasárnap
Budai Gyula, a Fidesz képviselõje azonnali kérdést tesz fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. május 19-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Feljelentette Magyar Pétert Budai Gyula

ELŐZMÉNYEK

Budai Gyula szerint Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként „minimum hűtlen kezelést” követhetett el, amikor állítása szerint 1,1 milliárd forint értékben túlárazott szerződéseket kötött Balásy Gyula cégeivel. A Fidesz országgyűlési képviselője emiatt hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a miniszterelnök ellen.

„Magyar Péter büntetőjogi értelemben minimum hűtlen kezelés bűncselekményét követte el azzal, hogy a Diákhitel Központ vezetőjeként túlárazott szerződéseket írt alá 1,1 milliárd forint értékben Balásy Gyula cégeivel” – fogalmazott Budai Gyula pénteki Facebook-bejegyzésében

Az országgyűlési képviselő a posztjában jelezte, hogy április 8-án a Tisza Párt elnökét és az akkor még miniszterelnök-jelöltet hűtlen kezelés és költségvetési csalás miatt feljelentette.

Az Index emlékeztet, hogy Budai Gyula korábban is élesen bírálta a még meg sem alakult Tisza-kormányt, számonkérve több, korábban megfogalmazott ígéretet Magyar Péteren. A fideszes képviselő közösségi oldalán tett megjegyzések ugyanakkor vitát váltottak ki, mivel jelenleg még a Fidesz látja el az ügyvezető kormányzati feladatokat.

