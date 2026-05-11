Infostart.hu
2026. május 11. hétfő Ferenc
A felújításra váró Petőfi híd.
Nyitókép: BKK

Kiírták a tendert, kezdődhet a Petőfi híd megújulása

Infostart / MTI

A felújításra szoruló fővárosi híd felújításának első lépése lesz a beruházás megtervezése. A tényleges munkakezdésre még várni kell.

Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére, a tényleges munkakezdés 2029-ben várható – tudatta hétfői közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A BKK közbeszerzési eljárást indított a híd korszerűsítésének tervezésére. Az engedélyezési tervek elkészítését és a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően a Fővárosi Önkormányzat dönt a hídfelújítás mértékéről és a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról. A tervezés pontos költsége a közbeszerzési eljárás lezárása után válik ismertté.

A felújítás Budapest pénzügyi lehetőségeihez igazodva több ütemben is megvalósulhat, a városvezetés a részletes tervek és a becsült kivitelezési költségek ismeretében dönthet a felújítás tartalmáról és ütemezéséről.

A Petőfi híd felújítása elkerülhetetlenné vált. A híd teljes körű felújítása 1979-1980-ben volt, 1996-ban részleges beavatkozásokat végeztek, 2013-2014-ben pedig megszüntették a vasbeton pályalemez dilatációit. Mára az acélszerkezeten és a vasbeton elemeken is jelentős korróziós és szerkezeti károsodások figyelhetők meg. A szigetelési hibák miatt több helyen átázik a pályalemez, a hídfősaruk, a járdák és a korlátok szintén cserére, illetve felújításra szorulnak. A Duna-hidakra jellemző, 30-35 éves felújítási ciklust figyelembe véve a korszerűsítés időszerűvé vált – közölte a BKK.

Az engedélyezési tervezést követően indulhat a kiviteli tervezés, majd a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés, amely várhatóan 2028 őszén jelenik meg. A tényleges munkakezdés a szükséges források rendelkezésre állása esetén 2029-ben várható.

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába

Átnézik a bezárt vasútvonalakat. A budapestiek nem fogják tapasztalni a korábbi büntetőpolitikát. A munkát a szembesítéssel, az akták kinyitásával kell kezdeni. A közlekedéspolitikában jelentős feladatok tornyosulnak Magyarország előtt – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén.
 

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Kifakadt az EKB alelnöke a német kormány magatartása miatt a Commerzbank-ügyben

Teljesen kiakadt játékosaira a tökutolsó csapat edzője: &quot;menniük kell, ezt nem akarom többet látni&quot;

US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

