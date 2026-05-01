INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Havran Matej, a Tatabánya (b) és Stijovic Danijel, az RK Izvidac játékosa a férfi kézilabda Európa Kupa elõdöntõjében játszott MOL Tatabánya KC - RK Izvidac visszavágó mérkõzésen a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban 2026. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Történelmet írt a Tatabánya, első magyar csapatként döntős az EK-ban

Infostart / MTI

A Tatabánya döntőbe jutott a férfi kézilabda Európa Kupában azzal, hogy pénteken saját közönsége előtt 37-34-re legyőzte a bosnyák RK Izvidac együttesét.

A párharc első mérkőzését a Tatabánya 33-31-re elveszítette múlt vasárnap Ljubuskiban, így összesítésben 68-67-re kerekedett felül és története első fináléjára készülhet nemzetközi porondon.

Magyar csapat még soha nem jutott döntőbe a harmadik számú férfi európai kupasorozatban, 1996-ban a Szeged, 2024-ben pedig a Ferencváros jutott az elődöntőig.

A Tatabánya korábban a norvég Naerbö IL és Runar Sandefjord, illetve a svájci HSC Suhr Aarau és a török Nilüfer Belediyespor együttesét búcsúztatta a harmadik számú európai kupasorozatban. Keretéből ezúttal Josip Sarac, Terjék Roland és Temesvári Gábor hiányzott.

Az első két gólt a házigazda szerezte, a találkozó elején a Tatabánya volt lépéselőnyben, 12 perc elteltével, 7-6-nál vezetett először a bosnyák alakulat, aztán 8-8-ról egy hármas sorozattal ellépett az Izvidac, a 18. percben viszont piros lap miatt elvesztette az addigi találatai harmadát jegyző Diano Ceskót. Ennek ellenére a vendégek 15-11-re eltávolodtak a sokat hibázó magyar csapattól, amely az első félidő kissé kaotikus hajrájában összeszedte magát, a többi között Andó Arián hetesvédésének és egy kettős emberhátrányban szerzett gólnak köszönhetően a pihenőig megfordította az állást.

A fordulást követően is szoros volt az eredmény, egyik fél sem tudott elszakadni, miközben a házigazdát több ízben vitatott ítéletek sújtották. A záró negyedórába 28-28-as állásnál léptek be a felek, innen viszont a Tatabánya tudott előnyt kidolgozni, tette ezt úgy, hogy az utolsó tíz percen belül már nemcsak a meccsen, de a párharcon belül is vezetett (34-31). A végjátékban Andó újfent fontos pillanatban hárított hétméterest, az eredmény pedig a kritikus két-három találat különbségnél billegett. A dudaszó előtti két perc jelentős részében emberhátrányban kézilabdázott a Tatabánya, az utolsó percben már négy gól is volt előnye, ebből a fináléhoz szükséges hármat meg is őrzött a végéig.

A meccs legeredményesebbjeként Demis Grigoras kilenc találattal, Andó Arián kilenc, míg Székely Márton két védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Aldin Alihodzic öt, Milos Knezevic négy lövést hatástalanított, Fahrudin Melic hétszer volt eredményes.

A másik ágon a Bognár Alexet foglalkoztató szlovén RK Celje PL házigazdaként 27-26-ra nyert az északmacedón GRK Ohrid ellen a párharc első meccsén. A visszavágót szombaton rendezik.

Han Solo a tőzsdén – a döntések, amelyeket csak utólag nevezünk nagyszerűnek
Miért tűnik úgy, hogy a legnagyobb üzleti sikerek mögött mindig egyetlen bátor döntés áll? A válasz egyszerű: mert így meséljük el őket. A Han Solo-effektus megmutatja, hogyan alakítjuk át a komplex gazdasági folyamatokat hőstörténetekké, ám azt is, hogy miért vezet ez gyakran félreértésekhez. A valóságban ugyanis a siker ritkán köthető egyetlen emberhez.
Két bejelentést is tett a leendő egészségügyi miniszter

A Facebookon üzent a Tisza Párt országos listáján megválasztott országgyűlési képviselő, az Egészségügyi Minisztérium élére kijelölt politikus.
 

Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: összeállt az új kormány, komoly változások a Fidesznél - Cikkünk folyamatosan frissül

Választás 2026: összeállt az új kormány, komoly változások a Fidesznél - Cikkünk folyamatosan frissül

Összeállt Magyarország új kormánya - Magyar Péter döntött az igazságügyi miniszter és a belügyminiszter személyéről, ezzel véglegessé vált, kik fogják vezetni az országot a Tisza-kormány tagjaiként. Közben a Fidesz-KDNP környékéről folyamatosan jönnek a hírek radikális átalakulásokról - leginkább arról, hogy eddigi vezető politikusok és tisztviselők mondanak le mandátumukról vagy különféle igazgatósági pozíciókról. Cikkünk folyamatosan frissül a kormányváltás pénteki eseményeivel.

Hírek érkeztek Bulgáriából az euró bevezetése után négy hónappal: ez várna Magyarországra, ha mi is meglépnénk a nagy döntést

Hírek érkeztek Bulgáriából az euró bevezetése után négy hónappal: ez várna Magyarországra, ha mi is meglépnénk a nagy döntést

Az Európai Bizottság egy külön jelentésben javasolta a bolgár hatóságoknak a szigorú árellenőrzés folytatását.

Trump says he will hike tariffs on EU cars to 25%

Trump says he will hike tariffs on EU cars to 25%

The current level of tariffs charged on goods entering the US from the EU is 15%, under a deal negotiated last July.

2026. május 1. 18:07
Kemény meccsen kapott ki az amerikaiaktól a magyar válogatott
2026. május 1. 10:40
Lesznek még jegyek a foci-vb-re
