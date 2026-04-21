ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.98
usd:
307.47
bux:
136321.79
2026. április 21. kedd Konrád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest Honvéd FC. Forrás: Budapest Honvéd FC
Nyitókép: Forrás: Budapest Honvéd FC

Elődöntő a Magyar és az Olasz Kupában, pályán a Chelsea és a Real Madrid is – sport a tévében

Infostart / MTI

A Budapest Honvéd a Zalaegerszeget fogadja a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében. Az Olasz Kupában szintén elődöntőt rendeznek, az Internazionale a Como ellen játszik a visszavágón. Angol és spanyol labdarúgó bajnokik, vízilabda BL elődöntő (Pro Recco-Ferencváros), sznúker-vb, birkózó Eb, országúti kerékpár (Tour of the Alps) szerepel még a sportcsatornák élő közvetítéseinek kínálatában.

M4 Sport

16.45: Birkózás, Európa-bajnokság, Tirana

18.00: Kosárlabda, a női világbajnokság csoportkörének sorsolása

20.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, elődöntő, Budapest Honvéd-Zalaegerszeg

Duna World

20.30: Vízilabda, férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntős kör, 4. forduló, Pro Recco-Ferencváros

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Eurosport 1

11.00, 15.15 és 19.30: Sznúker, világbajnokság, Sheffield

Eurosport 2

13.35: Kerékpáros, Tour of the Alps, 2. szakasz

Spíler 1

20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Chelsea

Spíler 2

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Osasuna

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Alavés

Arena 4

21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, elődöntő, visszavágó, Internazionale-Como

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Leicester City-Hull City

Kezdőlap    Sport    Elődöntő a Magyar és az Olasz Kupában, pályán a Chelsea és a Real Madrid is – sport a tévében

sport

élő közvetítés

tévéműsor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vagyonelkobzás és szervezett migránsszállítás – határozott álláspontot képvisel Szlovákia
tudósítónktól

Vagyonelkobzás és szervezett migránsszállítás – határozott álláspontot képvisel Szlovákia
Magyar Péter leendő miniszterelnök kedden telefonon egyeztet a szlovák kormányfővel, valamint a szerb elnökkel, Aleksandar Vučićcsal. A politikus ezt a Tisza párt parlamenti frakciójának alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón jelentette be. A készülő egyeztetések közül kiemelt jelentősége lehet a Robert Ficóval folytatott telefonbeszélgetésnek.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.21. kedd, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elhúzódó válság Finnországban, megingott a finn jóléti modell

Elhúzódó válság Finnországban, megingott a finn jóléti modell

Finnországot sokáig a stabilitás, a versenyképesség és az északi jóléti modell egyik mintapéldájaként emlegették. Az elmúlt években azonban egyre több jel utal arra, hogy az ország tartós gazdasági nehézségekkel néz szembe. Gyenge növekedés, magas munkanélküliség, csökkenő lakásárak és robbanásszerűen növekvő államadósság jellemzi az országot. Bár a finn gazdaság továbbra is jelentős innovációs és technológiai erősségekkel rendelkezik, rövid távon a fiskális szigor és a szerkezeti reformok kényszere határozza meg a kilátásokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulat a hazai napelemes piacon: hiába a hatalmas érdeklődés, ez a durva akadály tömegek terveit húzza keresztül

Váratlan fordulat a hazai napelemes piacon: hiába a hatalmas érdeklődés, ez a durva akadály tömegek terveit húzza keresztül

A hazai napelemes boom kifulladni látszik: miközben már több százezer háztartás termel saját áramot, a további terjedést egyre inkább a villamosenergia-hálózat korlátai fékezik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media reports, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×