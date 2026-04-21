Elődöntő a Magyar és az Olasz Kupában, pályán a Chelsea és a Real Madrid is – sport a tévében

M4 Sport
16.45: Birkózás, Európa-bajnokság, Tirana
18.00: Kosárlabda, a női világbajnokság csoportkörének sorsolása
20.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, elődöntő, Budapest Honvéd-Zalaegerszeg
Duna World
20.30: Vízilabda, férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntős kör, 4. forduló, Pro Recco-Ferencváros
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Eurosport 1
11.00, 15.15 és 19.30: Sznúker, világbajnokság, Sheffield
Eurosport 2
13.35: Kerékpáros, Tour of the Alps, 2. szakasz
Spíler 1
20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Chelsea
Spíler 2
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Osasuna
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Alavés
Arena 4
21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, elődöntő, visszavágó, Internazionale-Como
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Leicester City-Hull City