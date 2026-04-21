Elődöntő a Magyar és az Olasz Kupában, pályán a Chelsea és a Real Madrid is – sport a tévében

Finnországot sokáig a stabilitás, a versenyképesség és az északi jóléti modell egyik mintapéldájaként emlegették. Az elmúlt években azonban egyre több jel utal arra, hogy az ország tartós gazdasági nehézségekkel néz szembe. Gyenge növekedés, magas munkanélküliség, csökkenő lakásárak és robbanásszerűen növekvő államadósság jellemzi az országot. Bár a finn gazdaság továbbra is jelentős innovációs és technológiai erősségekkel rendelkezik, rövid távon a fiskális szigor és a szerkezeti reformok kényszere határozza meg a kilátásokat.