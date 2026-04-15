2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Milák Kristóf a férfi 200 méteres pillangóúszás döntője után az úszók 127. országos bajnokságán a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában 2025. április 10-én.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Úszó ob: Milák Kristóf visszatért

Infostart / MTI

Jászó Ádám és Kokas Fanni nyerte az első két egyéni finálét a Sopronban zajló úszó országos bajnokság szerdai nyitónapján.

A viadal első versenynapján csak a két hátúszó sprintszám döntőjét rendezték meg egyéniben, ennek oka, hogy az új lebonyolítási rendszerben az 50-100-200-as távokon a nagy világversenyekhez hasonlóan háromszor kell úszniuk a legjobbaknak.

Ennek ellenére a két legnagyobb érdeklődéssel várt futam egyaránt középdöntős volt, hiszen a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf egy év után tért vissza, előbb 100 méter gyorson, majd 200 méter pillangón ugrott medencébe a fináléba jutásért. A Honvéd klasszisa előbbi számban az olimpiai negyedik Németh Nándortól 1.23 másodperccel elmaradva a második idővel lépett tovább, míg 200 pillangón - mindössze néhány perccel később - negyedikként jutott döntőbe.

Az ob első fináléjában, férfi 50 méter háton a favorit Jászó Ádám diadalmaskodott, 25.30 másodperces ideje azonban elmaradt a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott Európa-bajnoki szinttől (24.62).

A nőknél ugyanebben számban némi meglepetésre Komoróczy Lorát egyetlen tizeddel megelőzve a 2009-es születésű Kokas Fanni diadalmaskodott.

A 37 éves Verrasztó Dávid a 4x100 méteres vegyes vegyesváltóban A Jövő SC tagjaként bronzérmet szerzett.

Az előfutamokat minden nap 9 órától, a középdöntőket és döntőket 17.30-tól rendezik. A délutáni programokat szombatig az M4 Sport és az M4 Sport+ (Duna World) közvetíti élőben, vasárnap az m4sport.hu oldalon követhetők a finálék. Utóbbi felületen az előző napokon is lesz közvetítés.

A szerdai győztesek:

férfiak:

50 m hát:

1. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 25.30 másodperc

2. Kovács Benedek (FTC) 25.47

3. Kós Olivér (BVSC-Zugló) 25.54

nők:

50 m hát:

1. Kokas Fanni (A Jövő SC) 28.47 másodperc

2. Komoróczy Lora (BVSC-Zugló) 28.57

3. Burián Katalin (Debreceni SI) 29.47

4x100 m vegyes vegyesváltó:

1. BVSC-Zugló 3:52.96 perc

2. FTC 3:57.46

3. A Jövő SC 3:58.46

Iránykeresés jellemzi a nemzetközi tőkepiacokat, a befektetők arra várnak, hogy lesz-e áttörés az amerikai-iráni tárgyalásokban a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. Az ázsiai tőzsdéken emelkedéseket lehetett látni reggel, míg Európában kis mozgásokat mutatnak az indexek a nap folyamán, kiváró álláspontra helyezkedtek a befektetők. A magyar tőzsdén még mindig a Tisza párt kétharmados győzelme mozgatja az árfolyamokat, míg hétfőn a blue-chipek emelkedtek nagyot, azokban kedden már kisebb korrekció volt, ma pedig a kezdeti emelkedés után lecsorgást láthattunk a BUX indexnél.

Botra támaszkodva él, mégis utazik és önálló maradt - Révész Sándor őszintén mesélt a mindennapjairól.

Plans for another round of in-person talks are being discussed, the White House says, after negotiations in Islamabad last weekend ended without a deal.

