Hatalmas meccsnek ígérkezik az esti Barca-Atlético összecsapás – sport a tévében

Szakértő: olcsóbb lett a piaci dízel – de nagy kérdés, meddig tartható fenn a védett üzemanyagár

Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára változatlan marad, a gázolaj ára azonban csökken bruttó 12 forinttal. Ez a jóval alacsonyabb védett árra nem vonatkozik. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu tulajdonosa szerint ez még a múlt heti iráni tűzszünet hatása, az amerikai blokád azonban ismét drágít majd az üzemanyagokon. A szakértő arról is beszélt, az új kormány meddig tarthatja érvényben a védett árakat.