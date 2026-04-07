2026. április 7. kedd Herman
High Angle Shot Behind Galkeeper Gates: Stadium with Soccer Championship Match. Teams Play, Crowds of Fans Cheer. Football Tournament. Sports Channel Broadcasting Final Game Of The Season.
Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

Döntőnek is beillő összecsapással folytatódik a BL

Infostart / MTI

Kedden két mérkőzéssel megkezdődik a negyeddöntő a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a Real Madrid egy másik európai nagyágyút, a Bayern Münchent fogadja, míg az Arsenal a Sporting Lisboa vendége lesz.

Nincs két csapat, amely annyi alkalommal találkozott volna egymással a kontinentális szövetség (UEFA) égisze alatt, mint a 15-szörös győztes Real Madrid és a hatszoros bajnok Bayern München, ez lesz a 29. találkozójuk, amely legalább annyi izgalmat ígér, mint a korábbi összecsapások.

A közelmúlt statisztikája a királyi gárdának kedvez, az utóbbi négy oda-visszavágós párharcukból ugyanis egyaránt a spanyol együttes jutott tovább, ráadásul az utóbbi kilenc meccsükön veretlen maradt a Bayernnel szemben (hét győzelem, két döntetlen). Ami a BEK/BL-negyeddöntőket illeti, Álvaro Arbeloa tanítványai bízhatnak a jó sorozat folytatásában, a Real ugyanis mindhárom negyeddöntőből továbbjutott, amikor a bajorokkal játszott.

A Bayern München ugyanakkor a szezonbeli nagyszerű teljesítményére alapozhat, amelyhez kevés európai rivális ér fel. A tíz mérkőzésen aratott kilenc győzelmet egyetlen csapat sem tudta felülmúlni és csak a két meccsel többet játszó, címvédő Paris Saint-Germain szerzett több gólt, mint a 32 találatnál járó Bayern. Ezek közül tízet az Atalanta elleni nyolcaddöntőben ért el Vincent Kompany csapata.

A Real Madrid 41. BEK/BL-negyeddöntőjére készül, ami rekord, a második helyen álló Bayernnek ez lesz a 36. szereplése a legjobb nyolc között. Csak a BL-t vizsgálva a bajorok a csúcstartók 24 negyeddöntővel, ez kettővel több, mint ami a Madrid dicsőséglistáján szerepel.

Ami a bajnoki főpróbákat illeti: a spanyolok 2–1-re kikaptak a hétvégén a Mallorca vendégeként, míg a németek 3–2-re nyertek a Freiburg otthonában.

A másik keddi összecsapás egyik érdekessége, hogy az Arsenal magyar származású svéd támadója, Viktor Gyökeres visszatér korábbi sikerei színhelyére, Lisszabonba, ahol a Sporting színeiben tavalyi Londonba igazolása előtt 102 tétmérkőzésen 97 gólt szerzett.

Az angol bajnokságban listavezető Ágyúsok veretlenek portugál riválisukkal szemben (két győzelem, három döntetlen), ugyanakkor az egyetlen oda-visszavágós párharcukból – a 2022/23-as Európa-liga nyolcaddöntőjében – a Sporting jutott tovább 11-esekkel.

A hazai bajnokságában második helyen álló lisszaboni együttes a Porto 2003/2004-es sikere óta az első portugál csapat lehet, amely sikerrel veszi a negyeddöntőt a BL-ben (a Porto akkor az egész sorozatot megnyerte) és az Arsenalhoz hasonlóan még soha nem hódította el a végső győztesnek járó trófeát.

A két párharc visszavágóját jövő szerdán rendezik.

A BL döntőjének május 30-án a Puskás Aréna ad majd otthont.

A háború elől menekülők csak egy kisebb részét tehetik ki annak a migrációs hullámnak, amely feltehetőleg Iránból a közeli jövőben elindul; a háború befejeződése fékezni tudná a folyamatot, de van egy réteg a 90 milliós országban, amely még össze tud szedni annyit, hogy útnak induljon egy jobb élet reményében – vélekedett az InfoRádióban Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.
 

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését. Közben csökken az iráni megtorlócsapások intenzitása: Izrael ellen több mint 12 óra szünet után indult újabb rakétatámadás ma reggel. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Bizonytalan évre számít a Suzuki belföldi értékesítési vezetője, Horváth Attila a Pénzcentrumnak arról beszélt: sokkal keményebben meg kell dolgozni az ügyfélszerződésekért.

The astronauts lost connection with Nasa while behind the Moon, as they passed the furthest point humans have ever travelled from Earth.

