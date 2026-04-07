Döntőnek is beillő összecsapással folytatódik a BL

Nincs két csapat, amely annyi alkalommal találkozott volna egymással a kontinentális szövetség (UEFA) égisze alatt, mint a 15-szörös győztes Real Madrid és a hatszoros bajnok Bayern München, ez lesz a 29. találkozójuk, amely legalább annyi izgalmat ígér, mint a korábbi összecsapások.

A közelmúlt statisztikája a királyi gárdának kedvez, az utóbbi négy oda-visszavágós párharcukból ugyanis egyaránt a spanyol együttes jutott tovább, ráadásul az utóbbi kilenc meccsükön veretlen maradt a Bayernnel szemben (hét győzelem, két döntetlen). Ami a BEK/BL-negyeddöntőket illeti, Álvaro Arbeloa tanítványai bízhatnak a jó sorozat folytatásában, a Real ugyanis mindhárom negyeddöntőből továbbjutott, amikor a bajorokkal játszott.

A Bayern München ugyanakkor a szezonbeli nagyszerű teljesítményére alapozhat, amelyhez kevés európai rivális ér fel. A tíz mérkőzésen aratott kilenc győzelmet egyetlen csapat sem tudta felülmúlni és csak a két meccsel többet játszó, címvédő Paris Saint-Germain szerzett több gólt, mint a 32 találatnál járó Bayern. Ezek közül tízet az Atalanta elleni nyolcaddöntőben ért el Vincent Kompany csapata.

A Real Madrid 41. BEK/BL-negyeddöntőjére készül, ami rekord, a második helyen álló Bayernnek ez lesz a 36. szereplése a legjobb nyolc között. Csak a BL-t vizsgálva a bajorok a csúcstartók 24 negyeddöntővel, ez kettővel több, mint ami a Madrid dicsőséglistáján szerepel.

Ami a bajnoki főpróbákat illeti: a spanyolok 2–1-re kikaptak a hétvégén a Mallorca vendégeként, míg a németek 3–2-re nyertek a Freiburg otthonában.

A másik keddi összecsapás egyik érdekessége, hogy az Arsenal magyar származású svéd támadója, Viktor Gyökeres visszatér korábbi sikerei színhelyére, Lisszabonba, ahol a Sporting színeiben tavalyi Londonba igazolása előtt 102 tétmérkőzésen 97 gólt szerzett.

Az angol bajnokságban listavezető Ágyúsok veretlenek portugál riválisukkal szemben (két győzelem, három döntetlen), ugyanakkor az egyetlen oda-visszavágós párharcukból – a 2022/23-as Európa-liga nyolcaddöntőjében – a Sporting jutott tovább 11-esekkel.

A hazai bajnokságában második helyen álló lisszaboni együttes a Porto 2003/2004-es sikere óta az első portugál csapat lehet, amely sikerrel veszi a negyeddöntőt a BL-ben (a Porto akkor az egész sorozatot megnyerte) és az Arsenalhoz hasonlóan még soha nem hódította el a végső győztesnek járó trófeát.

A két párharc visszavágóját jövő szerdán rendezik.

A BL döntőjének május 30-án a Puskás Aréna ad majd otthont.