Lionel Messi, az Inter Miami csapatkapitánya, miután a csapata 3-1-re gyõzött a Vancouver Whitecaps ellen az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) döntõjében a floridai Fort Lauderdale-ben 2025. december 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Messi előzte Pelét, következhet Pernambucano – videó

Infostart / MTI

Lionel Messi az Inter Miami színeiben betalált a vasárnapi bajnoki meccsen, ezzel megelőzte a szabadrúgásból szerzett gólok tekintetében Pelét, és karrierje 71. ilyen góljának köszönhetően a második helyre lépett előre a futballtörténelemben.

Az argentinok világsztárja az észak-amerikai bajnokság, a Major League Soccer (MLS) alapszakaszának hétvégi fordulójában a New York City FC kapuját vette be az idegenben 3–2-re megnyert meccsen, s most már csak egy másik brazil, Juninho Pernambucano van előtte, aki 77 gólt lőtt szabadrúgásból pályafutása során.

A 38 éves Messinek a vasárnapi volt karrierje 901. találata, e tekintetben az aktív labdarúgók közül csupán a portugálok ásza, a 41 esztendős Cristiano Ronaldo áll előtte, aki 965 gólnál tart.

Tudósítónktól

A szlovák miniszterelnök szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet egy felbomló világrendet tükröz, amelyben a korábban meghatározó nemzetközi szervezetek befolyása jelentősen csökkent. A Szlovák Rádió műsorában úgy fogalmazott: a NATO akár szét is eshet, ha az Egyesült Államok kilépne belőle. Azt is kijelentette, fél attól, hogy egy esetleges magyarországi kormányváltás esetén véget érne a két ország közti jó viszony.
A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy öt napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények ellen tervezett katonai csapásokat, mivel az elmúlt két napban "nagyon jó, termékeny" párbeszéd zajlott az Egyesült Államok és Irán között. Az iráni külügyminisztérium azonban közleményben cáfolta, hogy egyeztetés zajlana a felek között - írja az Iran International.

A mesterséges intelligencia néhány év alatt olyan tempóban vált a mindennapok részévé, hogy a társadalom jelentős része még mindig csak próbálja értelmezni, mit is jelent ez az új korszak.

The US president says the countries discussed a "total resolution of our hostilities" - so far, Iran hasn't confirmed any contact.

