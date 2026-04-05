ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.77
usd:
334.27
bux:
0
2026. április 6. hétfő
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Lionel Messi, az Inter Miami csapatkapitánya, miután a csapata 3-1-re gyõzött a Vancouver Whitecaps ellen az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) döntõjében a floridai Fort Lauderdale-ben 2025. december 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Messi góllal avatta fel az új stadiont és a róla elnevezett lelátót

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Lionel Messinek mindössze 10 percre volt szüksége ahhoz, hogy megszerezze az Inter Miami első gólját a labdarúgócsapat új arénájában, a Nu Stadionban Amerikában.

Az argentin világsztár a részben még építés alatt álló stadion róla elnevezett lelátója előtt talált be a kapuba a vendég Austin FC ellen 2-2-es döntetlennel zárult szombat esti bajnoki mérkőzésen – tőle szokatlan módon fejjel. Lábbal is majdnem eredményes volt: a meccs hajrájában szabadrúgásból a kapufát találta el.

A Major League Soccer (MLS) bajnoki alapszakaszában játszott meccsen szóhoz jutott a magyar-amerikai kettős állampolgárságú Pintér Dániel is: a 18 éves szélsőt a 87. percben cserélték be.

A 26 700 férőhelyes új stadionban a szombati volt az MLS-ben címvédő Inter Miami bemutatkozó mérkőzése, miután a csapat több mint hat évig Fort Lauderdale-t tekintette otthonának.

Kezdőlap    Sport    Messi góllal avatta fel az új stadiont és a róla elnevezett lelátót

egyesült államok

lionel messi

inter miami

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×