Schäfer Andrást eltiltották

Schäfert a Werder Bremen elleni bajnoki 19. percében állította ki a játékvezető, mert rálépett ellenfele, Jens Stage lábára. A piros lap jogosságában a VAR-elemzés nem talált kifogást, ellenben a csapatkapitány Rani Khedira hibás döntésnek nevezte, és a vezetőedző, Steffen Baumgart is legfeljebb sárga lapot érő szabálytalanságként értékelte az esetet. Ettől függetlenül a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) sportbírósága kétmérkőzéses eltiltást szabott ki a 26 éves magyar játékosra - adta hírül szerdán a klub honlapja.

A büntetés következtében Schäfer nemcsak a vasárnapi Freiburg, hanem a jövő szombati Bayern München elleni mérkőzést is kihagyja.

Az Union Berlin 25 forduló után a 11. helyen áll a Bundesligában, de csak négy pont az előnye a már osztályozót jelentő 16. helyezett St. Paulival szemben.