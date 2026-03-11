Holttest egy szekszárdi játszótéren

A helyszínen a rendőri intézkedés történik – írta honlapján a rendőrség.
Iszonytatóan izgalmas földrengés pattant most ki Európában
Csütörtök reggel visszaadja az Oscsadbanktól lefoglalt páncélozott járműveket a NAV – közölte az ukrán pénzszállító ügyében érintett takarékbank jogi képviselője a Telexszel.
A telefonszolgáltatók már 2025 októbere óta ellenőrzik a külföldről a hálózatukba érkező hívásokat.
The reports of attacks on commercial ships came after the US said it "eliminated" 16 Iranian mine-layers in the area. Elsewhere, two drones were downed near Dubai airport.