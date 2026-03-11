Holttest egy szekszárdi játszótéren

Magyarics Tamás szerint két dologban bízhatnak most az irániak

Az Egyesült Államok nem szánja rá magát szárazföldi háborúra Iránban, legfeljebb célzott, kommandós akciókra lehet számítani, főleg az iráni nukleáris képesség csökkentése céljából – mondta az InfoRádióban a külpolitikai szakértő. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint az új iráni legfelsőbb vezetőtől, Modzstaba Hameneitől erős Amerika- és Izrael-ellenes politika várható, továbbá az lehet a fő célja, hogy Irán elérje a középhatalmi státuszt.