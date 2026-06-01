ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.1
usd:
304.02
bux:
134616.81
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a Kereszténydemokrata Néppárt delegációjának vezetõje az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ újabb tárgyaláson az Országházban 2026. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

KDNP: egy kormányváltás nem lehet oka az államfő lemondásának

Infostart / MTI

Semmilyen jogszerű ok nincs a köztársasági elnök elmozdítására – írta a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője vasárnap este Facebook-oldalán.

Rétvári Bence úgy fogalmazott: nem a kormánynak van köztársasági elnöke, hanem a nemzetnek, és soha, egyetlen köztársasági elnök sem mondott le egy kormányváltás miatt. Ez most sem indokolt – hangsúlyozta.

A KDNP frakcióvezetője kiemelte: Sulyok Tamás minden alkotmányos kötelezettségének eleget tett a választás előtt és az után is, semmilyen jogszerű ok nincs az elnök elmozdítására.

Rétvári Bence szerint az nem közjogi indok, hogy Magyar Péter csak általa kinevezett embereket tűr meg a pártjában, a kormányában és az országban is.

Ha Sulyok Tamás kitölti a ciklusát, az a magyar demokrácia erőssége. Ha nem tudja kitölteni, az a demokrácia meggyengülése – összegzett és úgy fogalmazott: „Tartson ki, elnök úr! Május 31. után június 1. következik!”

Sulyok Tamás államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában jelentette be, hogy nem mond le, továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget és gyakorolja az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreit.

Magyar Péter a nap folyamán korábban már bejelentette, hogy hétfőn reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja a köztársasági elnököt. A miniszterelnök szerint Sulyok Tamás a havi 6,3 milliós fizetését védi, soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    KDNP: egy kormányváltás nem lehet oka az államfő lemondásának

rétvári bence

facebook

kdnp

sulyok tamás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tisztítótűz, kisöprés, kirakatperek, bebörtönzések – példák a rezsimváltás utáni elszámoltatásokra

Tisztítótűz, kisöprés, kirakatperek, bebörtönzések – példák a rezsimváltás utáni elszámoltatásokra
Demokratikus országokban az elszámoltatás általában kirakatperek keretében zajlik, és a kezdeményezők leginkább a demokrácia erősségét próbálják ezzel bizonyítani – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója. Csepeli Réka szerint bizonyos esetekben tisztítótűzre van szükség ahhoz, hogy el lehessen kezdeni építeni egy új, tisztább rendszert.
 

Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le

Magyar Péter a közmédia vezetőit is felszólította

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Deutsch Tamás már sejti Magyar Péter politikai szándékát

Magyar Péter újabb bejelentése a gyereknapon, Havasi Bertalan nem hagyta szó nélkül

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyat tett a forint, amire négy éve nem volt példa, de elég egyetlen hír a 180 fokos fordulathoz

Olyat tett a forint, amire négy éve nem volt példa, de elég egyetlen hír a 180 fokos fordulathoz

Jó momentumban indul június első hete: 20 százalékos májusi esése enyhítette az inflációs félelmeket, a tőzsdék pedig rekordok közelébe mente. A forint és a magyar eszközök elképesztő tempót diktálnak, de a jövő  elég egyetlen rossz hír, hogy 180 fokos fordulatot vegyenek a piacok. A geopolitikai fejlemények mellett sűrű makronaptár várja a befektetőket: kedden az eurózónás infláció, pénteken az amerikai munkaerőpiaci jelentés és a Fitch magyar hitelminősítési felülvizsgálata lesz a fókuszban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, mennyit keresett tavaly Ákos: felére olvadt a zenész profitja

Kiderült, mennyit keresett tavaly Ákos: felére olvadt a zenész profitja

Kovács Ákos Fehér Sólyom Bt.-jének árbevétele közel 8 százalékkal csökkent 2025-ben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Prime Minister Benjamin Netanyahu calls the capture of the strategic fortress a "decisive shift" in Israel's campaign against Hezbollah, as European governments criticise the escalation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 06:00
Tisztítótűz, kisöprés, kirakatperek, bebörtönzések – példák a rezsimváltás utáni elszámoltatásokra
2026. június 1. 05:47
Komoly változás a legfontosabb magyar autópályaszakaszon
×
×