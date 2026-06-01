KDNP: egy kormányváltás nem lehet oka az államfő lemondásának

Rétvári Bence úgy fogalmazott: nem a kormánynak van köztársasági elnöke, hanem a nemzetnek, és soha, egyetlen köztársasági elnök sem mondott le egy kormányváltás miatt. Ez most sem indokolt – hangsúlyozta.

A KDNP frakcióvezetője kiemelte: Sulyok Tamás minden alkotmányos kötelezettségének eleget tett a választás előtt és az után is, semmilyen jogszerű ok nincs az elnök elmozdítására.

Rétvári Bence szerint az nem közjogi indok, hogy Magyar Péter csak általa kinevezett embereket tűr meg a pártjában, a kormányában és az országban is.

Ha Sulyok Tamás kitölti a ciklusát, az a magyar demokrácia erőssége. Ha nem tudja kitölteni, az a demokrácia meggyengülése – összegzett és úgy fogalmazott: „Tartson ki, elnök úr! Május 31. után június 1. következik!”

Sulyok Tamás államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában jelentette be, hogy nem mond le, továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget és gyakorolja az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreit.

Magyar Péter a nap folyamán korábban már bejelentette, hogy hétfőn reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja a köztársasági elnököt. A miniszterelnök szerint Sulyok Tamás a havi 6,3 milliós fizetését védi, soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében.