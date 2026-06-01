Infostart.hu
2026. június 1. hétfő
M1-es autópálya bővítése: látványos képek érkeztek
Nyitókép: Facebook MKIF Zrt. / Jánosa Bence

Komoly változás a legfontosabb magyar autópályaszakaszon

Infostart

Új forgalmi rend lép életbe a Biatorbágy térségében közlekedők számára május 31-e után. Vasárnap ugyanis befejeződtek az útépítési munkálatok a biatorbágyi felhajtón. Az MKIF Magyar Közút Koncessziós Fejlesztési Zrt. tájékoztatása szerint a forgalomba helyezési engedélyek megérkezését követően a járművek várhatóan hétfő délutántól vehetik használatba az érintett útszakaszt.

A felhajtó megnyitásával párhuzamosan a Budapest felé vezető oldalon megváltozik a forgalmi rend.

Győr irányából az M0-s felé tartók: Az M1-es autópályán a Győr felől az M0-s autóút irányába közlekedők az átterelt sávból a 17-es kilométernél, egy sávon térhetnek vissza az át nem terelt sávba.

A biatorbágyi felhajtóról érkezők: Ehhez a visszatérő sávhoz csatlakozik be az 1-es főút felől, vagyis a biatorbágyi felhajtóról érkezők sávja. Ezt követően a két sáv egymás mellett halad tovább egészen az M0-s csomópontig, ahonnan az M0-s autóút és Budapest iránya is elérhetővé válik.

Továbbutazás Budapest és Budaörs felé az 1-es főútról: Az MKIF külön felhívja a figyelmet arra, hogy akik az 1-es főút felől Budaörs vagy a főváros irányába szeretnének továbbhaladni, azoknak a biatorbágyi felhajtást követően a belső, át nem terelt sávot kell választaniuk, mivel az M1-esen egyenesen csak ebből a sávból lehet továbbmenni Budapest felé.

Győr felől Budapest vagy Budaörs felé tartók: Azoknak a járművezetőknek, akik Győr felől érkeznek és Budapest vagy Budaörs irányába tartanak, továbbra is az átterelt belső sávban kell maradniuk, így az ő közlekedésükben a forgalmi rend érdemben nem változik.

A Hegyeshalom, illetve Győr felé közlekedőket az új forgalmi rend egyáltalán nem érinti.

Demokratikus országokban az elszámoltatás általában kirakatperek keretében zajlik, és a kezdeményezők leginkább a demokrácia erősségét próbálják ezzel bizonyítani – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója. Csepeli Réka szerint bizonyos esetekben tisztítótűzre van szükség ahhoz, hogy el lehessen kezdeni építeni egy új, tisztább rendszert.
 

Olyat tett a forint, amire négy éve nem volt példa, de elég egyetlen hír a 180 fokos fordulathoz

Jó momentumban indul június első hete: 20 százalékos májusi esése enyhítette az inflációs félelmeket, a tőzsdék pedig rekordok közelébe mente. A forint és a magyar eszközök elképesztő tempót diktálnak, de a jövő elég egyetlen rossz hír, hogy 180 fokos fordulatot vegyenek a piacok. A geopolitikai fejlemények mellett sűrű makronaptár várja a befektetőket: kedden az eurózónás infláció, pénteken az amerikai munkaerőpiaci jelentés és a Fitch magyar hitelminősítési felülvizsgálata lesz a fókuszban.

Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten

Interjút készítettünk a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatójával, Kiss Gyöngyivel és igazgatóhelyettesével, Nemecskó Istvánnal.

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Prime Minister Benjamin Netanyahu calls the capture of the strategic fortress a "decisive shift" in Israel's campaign against Hezbollah, as European governments criticise the escalation.

