Komoly változás a legfontosabb magyar autópályaszakaszon

A felhajtó megnyitásával párhuzamosan a Budapest felé vezető oldalon megváltozik a forgalmi rend.

Győr irányából az M0-s felé tartók: Az M1-es autópályán a Győr felől az M0-s autóút irányába közlekedők az átterelt sávból a 17-es kilométernél, egy sávon térhetnek vissza az át nem terelt sávba.

A biatorbágyi felhajtóról érkezők: Ehhez a visszatérő sávhoz csatlakozik be az 1-es főút felől, vagyis a biatorbágyi felhajtóról érkezők sávja. Ezt követően a két sáv egymás mellett halad tovább egészen az M0-s csomópontig, ahonnan az M0-s autóút és Budapest iránya is elérhetővé válik.

Továbbutazás Budapest és Budaörs felé az 1-es főútról: Az MKIF külön felhívja a figyelmet arra, hogy akik az 1-es főút felől Budaörs vagy a főváros irányába szeretnének továbbhaladni, azoknak a biatorbágyi felhajtást követően a belső, át nem terelt sávot kell választaniuk, mivel az M1-esen egyenesen csak ebből a sávból lehet továbbmenni Budapest felé.

Győr felől Budapest vagy Budaörs felé tartók: Azoknak a járművezetőknek, akik Győr felől érkeznek és Budapest vagy Budaörs irányába tartanak, továbbra is az átterelt belső sávban kell maradniuk, így az ő közlekedésükben a forgalmi rend érdemben nem változik.

A Hegyeshalom, illetve Győr felé közlekedőket az új forgalmi rend egyáltalán nem érinti.