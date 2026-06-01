Keserű csalódás éri Balatonszemesen

A helyi képviselő-testület korábban a több tízmilliós fenntartási veszteségek miatt döntött a létesítmény bezárása mellett. Ezt követően az önkormányzat egy olyan tőkeerős, Marcaliban és Lengyeltótiban már tapasztalatot szerzett szakmai befektetővel egyeztetett, aki saját erőforrásból vállalta volna a fürdő teljes rekonstrukcióját és hosszú távú működtetését. A koncepciót a képviselő-testület legutóbbi ülésén hét igen szavazattal, egyhangúlag támogatta - számol be a sonline.hu.

A megállapodás végrehajtása előtt azonban a közösségi média felületein éles kampány indult a leendő üzemeltető ellen. Iváncsics Zsolt polgármester tájékoztatása szerint a személyeskedő és méltatlan hangvételű online támadások miatt

a vállalkozó végül úgy döntött, hogy kihátrál a projektből,

és nem kíván asszisztálni a helyi közösség megosztottságához.

A településvezető közlése szerint a befektető visszalépési döntése végleges. A projekt meghiúsulásával az élményfürdő állaga tovább romlik, ami a jövőben várhatóan még tovább növeli majd az esetleges felújítás költségeit.