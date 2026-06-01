Az élményfürdő Balatonszemesen, a strandon.
Nyitókép: Facebook/Balatonszemesi Gyermekbarát Élményfürdő

Keserű csalódás éri Balatonszemesen

Elmarad a balatonszemesi élményfürdő megmentése és tervezett felújítása, miután a beruházásra jelentkező vállalkozó az őt ért internetes támadások miatt az utolsó pillanatban visszalépett az üzemeltetéstől. Az ingatlan így a nyári szezonban zárva marad.

A helyi képviselő-testület korábban a több tízmilliós fenntartási veszteségek miatt döntött a létesítmény bezárása mellett. Ezt követően az önkormányzat egy olyan tőkeerős, Marcaliban és Lengyeltótiban már tapasztalatot szerzett szakmai befektetővel egyeztetett, aki saját erőforrásból vállalta volna a fürdő teljes rekonstrukcióját és hosszú távú működtetését. A koncepciót a képviselő-testület legutóbbi ülésén hét igen szavazattal, egyhangúlag támogatta - számol be a sonline.hu.

A megállapodás végrehajtása előtt azonban a közösségi média felületein éles kampány indult a leendő üzemeltető ellen. Iváncsics Zsolt polgármester tájékoztatása szerint a személyeskedő és méltatlan hangvételű online támadások miatt

a vállalkozó végül úgy döntött, hogy kihátrál a projektből,

és nem kíván asszisztálni a helyi közösség megosztottságához.

A településvezető közlése szerint a befektető visszalépési döntése végleges. A projekt meghiúsulásával az élményfürdő állaga tovább romlik, ami a jövőben várhatóan még tovább növeli majd az esetleges felújítás költségeit.

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 órakor személyesen keresi fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejár az államfőnek adott lemondási határidő. A miniszterelnök nem egyedül érkezik: a megbeszélésre elkíséri Görög Márta igazságügy-miniszter is.
 

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A pénzek nem érkeznek meg automatikusan: a Tisza-kormánynak az újragondolt célokat augusztusig teljesítenie kell. Magyar Péter a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró. Híreink a kormányzásról vasárnap.

Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten

Interjút készítettünk a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatójával, Kiss Gyöngyivel és igazgatóhelyettesével, Nemecskó Istvánnal.

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Prime Minister Benjamin Netanyahu calls the capture of the strategic fortress a "decisive shift" in Israel's campaign against Hezbollah, as European governments criticise the escalation.

