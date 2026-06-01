ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.02
usd:
304.05
bux:
134616.81
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy földműves dolgozik a rizsföldjén Indonéziában.
Nyitókép: Unsplash

Olyan gyorsan melegszik a Föld, hogy a rizs egyszerűen nem bírja a tempót, ez pedig óriási gondokat okozhat

Infostart

A kutatók szerint a klíma ötezerszer olyan gyorsan melegszik, mint ahogy a világ egyik alapélelmiszere, a rizs alkalmazkodni tudna hozzá.

A golygó klímájának melegedése már jócskán túlmutat némi kellemetlenségen, mi több, egyenesen ijesztő mellékhatásokat gyakorol: befolyásolja például a rizstermelést, ami azért aggasztó, mert milliárdnyi ember napi ételéről, kalóriabevitelének fő forrásáról van szó – írja a Live Science cikke nyomán a hvg.hu.

A rizs, annak ellenére, hogy mennyire elterjedt, meglehetősen kényes a körülményekre, erősen függ a vízellátástól, érzékeny az aszályokra, áradásokra, hőhullámokra.

Egy friss amerikai kutatás szerint a klímaváltozás miatt a rizstermesztő régiók hőmérséklete magasabb lesz, mint amelyen a rizst az elmúlt 9000 évben termesztették. A szakértők szerint a felmelegedés 5000-szer gyorsabban halad annál, mint ahogyan a rizs valaha is fejlődött az evolúciója során.

Emiatt a növény elérheti azt a hőmérsékleti határát, amin túl már nem lesz képes alkalmazkodni a melegebb napokhoz.

Való igaz, hogy a rizs alapvetően a melegebb klímát kedveli, ám a fotoszintézis 40 Celsius-fok körül leáll, és a túl sok meleg befolyásolhatja a pollen életképességét és a szemek növekedését. Ráadásul vízigényes növényről van szó, így a nedves és száraz évszakok eltolódása is problémát jelent, akárcsak a tengerszint emelkedése, mivel az alacsonyan fekvő rizsföldeket eláraszthatja a sós víz, ami elpusztíthatja a növényt.

A kutatók úgy vélik, a növény termesztése azokra a helyekre korlátozódott, ahol az éves átlaghőmérséklet 28 Celsius-fok alatt van, és a meleg évszakban is átlagosan 33 Celsius-fok alatt marad a maximális hőmérséklet. Ez azonban mostanra folyamatosan változik.

Bár igaz, hogy a klímaváltozás azokat a helyeket is felmelegítheti, ahol eddig a hűvösebb éghajlat miatt nem termett meg a rizs, viszont a rizsföldeket évszázadok alatt alakították ki, nem lehet őket egyik napról a másikra „átköltöztetni”

– húzta alá Nicolas Gauthier, a Floridai Természettudományi Múzeum antropológusa és földrajztudósa.

A kutatás nem azt állítja, hogy egyszerűen véget ért a rizstermesztés, sokkal inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy nem lehet a növény elvolúciójára várni, az embernek kell alkalmazkodnia. Megoldásként javasolják a kutatók például a nemesítést és a genetikai módosítást, illetve a technológiai vízgazdálkodást. Csakhogy mindegyik ugyanazzal a problémával küzd: a klíma gyorsabban változik, mint ahogyan a mezőgazdaság át tud szerveződni. Ebben az értelemben pedig a rizs stratégiai növény, nem helyettesíthető könnyen. Ha a termelési zónák eltolódnak, az nem csak agrárkérdés, hanem geopolitikai és társadalmi üggyé is válik.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Olyan gyorsan melegszik a Föld, hogy a rizs egyszerűen nem bírja a tempót, ez pedig óriási gondokat okozhat

mezőgazdaság

élelmiszer

klímaváltozás

felmelegedés

rizs

gabona

alkalmazkodás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 órakor személyesen keresi fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejár az államfőnek adott lemondási határidő. A miniszterelnök nem egyedül érkezik: a megbeszélésre elkíséri Görög Márta igazságügy-miniszter is.
 

Deutsch Tamás már sejti Magyar Péter politikai szándékát

Magyar Péter újabb bejelentése a gyereknapon, Havasi Bertalan nem hagyta szó nélkül

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A pénzek nem érkeznek meg automatikusan: a Tisza-kormánynak az újragondolt célokat augusztusig teljesítenie kell. Magyar Péter a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró. Híreink a kormányzásról vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten

Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten

Interjút készítettünk a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatójával, Kiss Gyöngyivel és igazgatóhelyettesével, Nemecskó Istvánnal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Prime Minister Benjamin Netanyahu calls the capture of the strategic fortress a "decisive shift" in Israel's campaign against Hezbollah, as European governments criticise the escalation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 04:50
Egy város, amelyet nyáron megrohamoznak a magyarok
2026. június 1. 03:31
Nagyon fáj az erős forint a Balatonnál
×
×