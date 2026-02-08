ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 8. vasárnap Aranka
Nyitókép: Pixabay

Kiderült, hogy ki volt az a két hegynászó, akiket Szlovákiában elsodort a lavina

Infostart

Tragikus hegymászóbaleset rázta meg a magyar mászóközösséget: pénteken két tapasztalt magyar hegymászó vesztette életét Szlovákiában, a Magas-Tátra területén. Az áldozatok a hazai hegymászó élet elismert alakjai, tapasztalt hegymászóoktatók és egy budapesti székhelyű patinás klub tagjai voltak.

A szerencsétlenség a Kis-Tarpataki-völgy feletti térségben, egy nyíltabb havas terepen történt, ahol a 37 és 38 éves férfiak egy hóomlás áldozataivá váltak. A tragédiát szemtanúk is végignézték, akik látták, ahogy a lezúduló hómennyiség elsodorja a két mászót, akik ezt követően körülbelül 400 métert zuhantak a mélybe. Az egyikőjük olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy nem lehetett rajta segíteni. A másikat is kiásták a szlovák helyimentők, próbálták újraéleszteni, de ez nem sikerült. Majd egy méteres hó volt rajtuk - volt látható az RTL riportjában.

A helyszínen tartózkodók közül többen látták a balesetet, ők értesítették a szlovák hegyi mentőszolgálatot (HZS).

A tévében Szlamkó Zoltán, aki ismerte az egyik áldozatot arról beszélt, hogy a tapasztalat ilyenkor már nem segít. Annyit tett még hozzá, hogy a két férfi szerette a hegymászást, és így élték az életüket, eközben

fogat meg őket a hegy.

A magyar hegymászó társadalom gyászolja az elhunytakat, akik nemcsak aktív sportolók, hanem oktatóként a jövő hegymászóinak képzésében is kulcsszerepet vállaltak. Szakmai felkészültségüket és tapasztalatukat mindenki elismerte a budapesti egyesületükön belül és országosan is.

Kezdőlap    Sport    Kiderült, hogy ki volt az a két hegynászó, akiket Szlovákiában elsodort a lavina

szlovákia

lavina

hegymászóbaleset

Vasárnap kezdődik a Házasság hete: a hűség témája áll a középpontban
A vasárnap kezdődő Házasság hete országos rendezvénysorozat fókuszába idén a hűség témája kerül. Herjeczki Kornél, a Házasság Hete Mozgalom országos koordinátora, a Harmat Kiadó igazgatója az InfoRádióban hangsúlyozta: ma már nem a hűtlenség a legfőbb válóok, hanem az elhidegülés, aminek csak az utolsó állomása a megcsalás. A Házasság hete programjai ezúttal arról is szólnak, hogyan lehet mindezt megelőzni.
