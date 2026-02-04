ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 4. szerda
Lindsey Vonn olimpiai és világbajnok amerikai sízõ sajtótájékoztatót tart Cortina dAmpezzóban 2026. február 3-án, három nappal a milánói-Cortina dAmpezzó-i 2026-os téli olimpia kezdete elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Jean-Christophe Bott

Váratlan bejelentés tett súlyos sérülése után a sportcsillag

Infostart / MTI

Az olimpiai és kétszeres világbajnok Lindsey Vonn súlyos térdsérülése ellenére mindenképpen indulni akar a pénteken kezdődő téli ötkarikás játékokon.

A világkupa-sorozat múlt pénteki állomásán, Crans-Montanában a 41 éves amerikai sportoló elveszítette egyensúlyát, és esése közben még a testére szerelt légzsák is kinyílt, mielőtt a védőhálóba csapódott volna. Bár saját erőből fel tudott állni, de láthatóan fájlalta a bal lábát, ezért helikopterrel szállították az orvosi központba.

Vonn kedden hozta nyilvánosságra, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is van. Ennek ellenére a fizikoterápiát és az orvosi konzultációt követően kedden - egy térdvédő használatával - ismét edzésbe állt.

„Stabilnak és erősnek érzem a térdemet. Biztos vagyok benne, hogy versenyezhetek. Mindent megteszek, ami tőlem telik, hogy ott lehessek a rajtnál” – nyilatkozta.

Bár az olimpia hivatalosan pénteken kezdődik, a női lesiklás első edzését csütörtökön tartják Cortina d'Ampezzóban. A versenyre vasárnap kerül sor, ráadásul Vonn azt tervezte, hogy szuperóriás-műlesiklásban és az új kombinált csapatversenyben is indul.

Az amerikai kiválóság pályafutása során 84 vk-futamon diadalmaskodott és 145-ször állhatott dobogóra. A versenyzéshez csaknem hat év szünet után tavaly tért vissza. Az idei szezonban nyolc világkupaversenyen indult, és hét alkalommal állhatott dobogóra. Legrosszabb eredménye a negyedik hely volt.

