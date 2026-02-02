Nézze meg Solanke megmozdulását: a XXI. század gólja, vagy „csak” Puskás-díjra esélyes?

A Tottenham Hotspur kétgólos hátrányba került a Manchester City ellen az első félidőben, de a másodikban Solanke egymaga kiegyenlített. Az első gólját ugyan a manchesteri kékeknél vitatták, szerintük a labda előtt védője, Marc Guéhi lábát is elrúgta, de a másodiknál csak tapsolni lehetett.

A mostani átigazolási időszakban Spanyolországból hazatért Conor Gallagher jobbról küldött labdája Solanke mögé érkezett. A csatár nem tudott mást tenni hátranyúlva, sarokkal igyekezett kapura továbbítani a labdát. Olyan jól sikerült, hogy az nagy ívben előbb a csatárnak, majd Gianluigi Donnarummának, a világ egyik legjobb kapusának is a feje fölött a hálóba került.

Dominic Solanke's equaliser for @SpursOfficial against Man City isn't the first scorpion kick we've seen ?? pic.twitter.com/S2bKoSEFGj — Premier League (@premierleague) February 1, 2026

Angliában skorpió gólnak nevezték el, ez sokakban felidézte a kolumbiai kapus mentését a Wembley-ben, az angolok elleni 1997-es mérkőzésen.

A mostani gólhoz hasonlót szerzett a Manchester United mezében Henrih Mkhitarjan, 2016. április 22-én, a Sunderland ellen. Vagy éppen Olivier Giroud, 2017 első napján, az Arsenal játékosaként, a Crytal Palace ellen. A francia világbajnok megkapta ezért a Puskás-díjat.

De nagyon hasonló gólt szerzett éppen hetven évvel ezelőtt, 1956-ban a német világbajnok, Fritz Walter, klubja, az 1. FC Kaiserslautern a keletnémet bajnok 1. FC Wismut Karl-Marx-Stadt elleni mérkőzésén. Azt akkor (elsősorban a szövetségi köztársaságban) az évszázad góljának nevezték.

Ez akkor a XXI. század gólja?