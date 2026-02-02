ARÉNA - PODCASTOK
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Dominic Solanke of Tottenham Hotspur scores his teams second goal during the Premier League match between Tottenham Hotspur and Manchester City at Tottenham Hotspur Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
Nyitókép: Justin Setterfield/Getty Images

Nézze meg Solanke megmozdulását: a XXI. század gólja, vagy „csak” Puskás-díjra esélyes?

Infostart

Látványos gólt szerzett Dominic Solanke a Premier League hétvégi fordulójában: olyat, amivel akár a 2026-os Puskás-díjra is pályázhat.

A Tottenham Hotspur kétgólos hátrányba került a Manchester City ellen az első félidőben, de a másodikban Solanke egymaga kiegyenlített. Az első gólját ugyan a manchesteri kékeknél vitatták, szerintük a labda előtt védője, Marc Guéhi lábát is elrúgta, de a másodiknál csak tapsolni lehetett.

A mostani átigazolási időszakban Spanyolországból hazatért Conor Gallagher jobbról küldött labdája Solanke mögé érkezett. A csatár nem tudott mást tenni hátranyúlva, sarokkal igyekezett kapura továbbítani a labdát. Olyan jól sikerült, hogy az nagy ívben előbb a csatárnak, majd Gianluigi Donnarummának, a világ egyik legjobb kapusának is a feje fölött a hálóba került.

Angliában skorpió gólnak nevezték el, ez sokakban felidézte a kolumbiai kapus mentését a Wembley-ben, az angolok elleni 1997-es mérkőzésen.

A mostani gólhoz hasonlót szerzett a Manchester United mezében Henrih Mkhitarjan, 2016. április 22-én, a Sunderland ellen. Vagy éppen Olivier Giroud, 2017 első napján, az Arsenal játékosaként, a Crytal Palace ellen. A francia világbajnok megkapta ezért a Puskás-díjat.

De nagyon hasonló gólt szerzett éppen hetven évvel ezelőtt, 1956-ban a német világbajnok, Fritz Walter, klubja, az 1. FC Kaiserslautern a keletnémet bajnok 1. FC Wismut Karl-Marx-Stadt elleni mérkőzésén. Azt akkor (elsősorban a szövetségi köztársaságban) az évszázad góljának nevezték.

Ez akkor a XXI. század gólja?

Kezdőlap    Sport    Nézze meg Solanke megmozdulását: a XXI. század gólja, vagy „csak” Puskás-díjra esélyes?

premier league

puskás-díj

dominic solanke

