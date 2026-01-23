Hajdu János a férfi kézisek Eb-szerepléséről: csak most jön a java, lehetnek nyolcadikok, de akár elődöntősök is

A magyar férfi kézilabda-válogatott eddigi három mérkőzésén Lengyelországot 29–21-re, míg Olaszországot 32–26-ra legyőzte, Izlandtól viszont egy góllal kikapott, így csoportja második helyezettjeként jutott tovább a dán–norvég–svéd közös rendezésű Európa-bajnokság középdöntőjébe. Chema Rodríguez csapata nem visz pontot magával a torna következő szakaszába, ahol péntektől sorrendben Svájc, Szlovénia, Svédország és Horvátország lesz az ellenfél. A hatos csoportból az első kettő jut tovább az elődöntőbe, míg a harmadik az ötödik helyért játszhat.

Hajdu János, a magyar női és férfi kézilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya az InfoRádióban azt mondta, a csoportkörben érvényesült a papírforma, arra pedig előzetesen is lehetett számítani, hogy az Izland elleni meccs lesz a döntő abból a szempontból, hogy melyik csapata visz magával 2 pontot a középdöntőbe. Mint fogalmazott,

„egy hajszálon, vagy inkább csak egy kapuson múlt”, hogy nem a mieink örülhettek a végén.

Ezzel arra utalt, hogy Viktor Gísli Hallgrímsson, a Barcelona izlandi kapusa ihletett formában védett: 40 magyar lövésből 18 kísérletet hárított, így 45 százalékos védési hatékonysággal zárta a mérkőzést.

A Magyar Kézilabda Szövetség korábbi szakmai igazgatója úgy véli, „nincs nagy gáz”, mert a következő négy középdöntős mérkőzésen akár nyolc pontot is össze lehet gyűjteni. Megítélése szerint mind a négy ellenfél verhető. Hozzátette: a következő szakasznak mindenki úgy vág neki mindkét csoportban, hogy „bárki bárkit megverhet”, biztos győzelemmel nem igazán lehet számolni, mivel nüansznyi különbségek vannak a csapatok között. Példaként felhozta, hogy az olimpiai és világbajnoki címvédő Dánia kikapott a portugáloktól a csoportkör utolsó fordulójában, de ettől függetlenül képesnek tartja a társházigazda Dániát arra, hogy megnyerje az Eb-t, mint ahogy az eddig remekelő Portugália is lehet még nyolcadik. Hajdu János kiemelte: a 12-es mezőny „iszonyú erős”, a középdöntőbe jutó válogatottak mindegyike nagyon jó minőséget képvisel.

A győri akadémia tehetségfejlesztő programját irányító szakember azt mondta, az akarati tényezőről nem is érdemes beszélni, mert egy világversenyen, válogatott szinten nem lehet kérdés, hogy csupa szívvel játszanak-e a csapat tagjai. Nagyon tetszett neki a fiatalok játéka,

kiemelte Fazekas Gergő és Imre Bence eddigi teljesítményét, akik szerinte „nemzetközi szintű produkciót nyújtottak” a csoportmeccseken.

Úgy véli, a magyar kapusok hoznak egy jó szintet, és nem lehet panasz a védekezésre sem. Hajdu János szerint a magyar védelem „nagyon erős, néha drasztikus is, de addig el lehet menni, ameddig a játékvezetők azt engedik”.

Felidézte, hogy főleg az Izland elleni meccs első félidejében védekezett nagyon keményen a magyar válogatott, de közben apróbb hibák is becsúsztak, a második játékrészben viszont már „kimondottan jól védekeztek a mieink”. Dicsérte Chema Rodríguez taktikai húzásait, köztük Bodó Richárd bevitelét, aki az átlövéseivel meccsben tartotta a magyar csapatot. Nagyon kevésen múlt, hogy az izlandi helyett a magyar válogatott kezdhesse meg 2 ponttal a szereplését a középdöntőben. A korábbi szövetségi kapitány szerint az első két csoportmeccs „nem okozott túl nagy problémát”, Chema Rodríguez pedig figyelt arra, hogy mindenki játsszon és belelendüljön, így az Izland elleni meccsen már mindenki jó formában játszott.

Mint fogalmazott, „iszonyatos sebességgel, agresszívan játszanak” a legjobb csapatok az Eb-n, a gyorsaság és a nagy tempó megfigyelhető a labda kijátszásától és a középkezdésektől kezdve a lerohanásokon át egészen az indításokig. Úgy érzi,

a védekezés „néha már kicsit hasonlít a rögbire és az amerikai futballra” a kőkemény test-test elleni ütközések miatt, így ezekre az összecsapásokra, kihívásokra már külön fel kell készülni.

Hajdu János azt gondolja, a magyar válogatott a következő négy mérkőzésen szerezhet annyi pontot, hogy teljesítse a magyar szövetség által a torna kezdete előtt kitűzött célt, ami a legjobb nyolc közé kerülés. Elképzelhetőnek tartja, hogy lesznek még nagy meglepetések. Úgy véli, a magyar válogatott lehet nyolcadik, de akár bejuthat az elődöntőbe is.

(A nyitóképen: A magyar csapat játékosai a dán–norvég–svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának utolsó fordulójában játszott Magyarország–Izland mérkőzés után a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 20-án.)