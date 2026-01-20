Egy gól döntött: fájdalmas végjáték Kristianstadban

A magyar válogatott húszfős keretéből ezúttal Andó Arián, Papp Tamás, Rodríguez Álvarez Pedro és Szilágyi Benjámin maradt ki.

Viktor Gísli Hallgrímsson három védéssel kezdett, hat perc után mégis a jól védekező magyarok vezettek 3–2-re, pedig addigra már öt lövést elrontottak. A 14. percben már kettő volt a különbség, de egy 3–0-s sorozattal fordított az északi szigetország csapata, amely a meccs harmadánál már 11–9-es előnyben volt. Magyar oldalon a cseréket követően a támadás és a védekezés hatékonysága is csökkent némileg, érdekes módon mégis az ellenfél kért először időt.

Mindkét oldalon számos furcsa játékvezetői ítélet borzolta a kedélyeket, de két bravúros Imre Bence-góllal sikerült az egyenlítés, újra javult a védekezés, Bodó Richárd pedig 14–14-re alakította az állást három másodperccel a szünet előtt.

A második félidő elején Ymir Örn Gíslason piros lapot kapott, mert súlyosan szabálytalankodott Fazekas Gergővel szemben, de a magyarok ezt nem tudták kihasználni, mert Hallgrímsson ezúttal is halmozta a bravúrokat, honfitársai pedig egyre jobban védekeztek előtte. A 43. percben Chema Rodríguez szövetségi kapitány időkérése után Ónodi-Jánoskúti Máté is piros lapot kapott, majd a spanyol edző cserékkel és kétirányítós támadójátékkal próbálkozott.

Bartucz László büntetővédésével és Bodó Richárd két bombájával az egyenlítés összejött, de az utolsó négy percen belül kétszer talált be Izland, ráadásul jól védekezett, ezzel megnyerte a meccset, pedig hattal kevesebb kapura lövése volt, mint ellenfelének, amely a 14. percben 6-5-nél vezetett utoljára.

A korábbi válogatott játékos Rosta Istvánnak, az M4 Sport helyszíni szakkommentátorának jóslata bevált, hétfőn ugyanis úgy vélekedett, hogy a kapusteljesítmények közötti különbség döntheti el a csoportrangadót.

Palasics Kristóf 11, Bartucz László kettő, a túloldalon Viktor Gísli Hallgrímsson 18 védéssel zárt. Gisli Thorgeir Kristjansson hét, Omar Ingi Magnusson négy, a Szegeden játszó Janus Dadi Smárason kettő, a veszprémi Bjarki Már Elísson egy góllal vette ki részét a sikerből.

A két csapat 46. egymás elleni mérkőzésén magyar szempontból 26 győzelem, három döntetlen és immár 17 vereség a mérleg.

A malmői középdöntőben pénteken, vasárnap, jövő kedden és jövő szerdán lépnek majd pályára a magyarok. A pontos menetrendet szerda este vagy csütörtök reggel hozza nyilvánosságra az európai szövetség.

A magyarok – akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk – pénteken Lengyelországot 29–21-re, vasárnap Olaszországot 32–26-ra győzték le, ezzel Izlandhoz hasonlóan két kör után biztosították továbbjutásukat.

Eredmény, csoportkör, 3. (utolsó) forduló, F csoport:

Izland–Magyarország 24-–3 (14–14)

Kristianstad, v.: Mitrevszki, Todorovszki (északmacedónok)

Magyarország: Palasics - Fazekas 4, Ilic 3, Sipos, Ligetvári, Szita 1, Bóka 2, cserék: Imre 7, Rosta 1, Bodó 5, Ónodi-Jánoskúti, Hanusz, Pergel, Bartucz, Krakovszki B., Lukács

lövések/gólok: 40/24, illetve 46/23

gólok hétméteresből: 9/7, illetve 5/4

kiállítások: 4, illetve 6 perc