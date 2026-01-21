ARÉNA - PODCASTOK
Match ball lying on the parquet near 9 m line.
Nyitókép: Dziurek/Getty Images

Megvan a magyar kézilabda-válogatott további programja az Eb-n

Infostart / MTI

Szerda este kialakult a középdöntő csoportbeosztása és a további menetrend a dán-svéd-norvég közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon.

A társházigazda Svédország két ponttal kezdi majd a magyar érdekeltségű középdöntős csoportot a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, mivel 33-25-re legyőzte a világbajnoki ezüstérmes Horvátországot a csoportkör utolsó játéknapján, szerdán Malmőben.

A svédeknél a Szeged irányítója, Jim Gottfridsson egy góllal, a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren hat védéssel járult hozzá a vártnál is simább sikerhez. Michael Apelgren szövetségi kapitány – a Szeged vezetőedzője – egyszer sem kért időt a győztes csoportrangadón, amelyen együttese egyszer sem volt hátrányban.

A túloldalon a szegedi Mario Sostaric egy, Marin Jelinic kettő, a veszprémi Luka Cindric egy, Ivan Martinovic két góllal zárt.

A magyarok – akiknek célja a legjobb nyolc közé jutás – Malmőben pénteken 18 órától Svájccal, vasárnap 15.30-tól Szlovéniával, kedden 20.30-tól a házigazda Svédországgal, szerdán pedig 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkoznak.

A csoportbeosztás és az állás

I. csoport (Herning):

1. Franciaország 2 pont (38-34), 2. Németország 2 (34-32), 3. Portugália 2 (31-29), 4. Spanyolország 0 (32-34), 5. Dánia 0 (29-31), 6. Norvégia 0 (34-38)

II. csoport (Malmö):

1. Svédország 2 pont (33-25), 2. Szlovénia 2 pont (38-35), 3. Izland 2 (24-23), 4. Magyarország 0 (23-24), 5. Svájc 0 (35-38), 6. Horvátország 0 (25-33)

A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

A program

1. forduló

január 22., csütörtök:

  • Németország-Portugália 15.30
  • Spanyolország-Norvégia 18.00
  • Franciaország-Dánia 20.30

január 23., péntek:

  • Izland-Horvátország 15.30
  • Magyarország-Svájc 18.00
  • Svédország-Szlovénia 20.30

2. forduló

január 24., szombat:

  • Franciaország-Portugália 15.30
  • Spanyolország-Dánia 18.00
  • Németország-Norvégia 20.30

január 25., vasárnap:

  • Magyarország-Szlovénia 15.30
  • Svédország-Izland 18.00
  • Horvátország-Svájc 20.30

3. forduló

január 26., hétfő:

  • Portugália-Norvégia 15.30
  • Spanyolország-Franciaország 18.00
  • Dánia-Németország 20.30

január 27., kedd:

  • Izland-Svájc 15.30
  • Horvátország-Szlovénia 18.00
  • Svédország-Magyarország 20.30

4. (utolsó) forduló

január 28., szerda:

  • Spanyolország-Portugália 15.30
  • Izland-Szlovénia 15.30
  • Franciaország-Németország 18.00
  • Magyarország-Horvátország 18.00
  • Dánia-Norvégia 20.30
  • Svédország-Svájc 20.30

döntő hétvége (Herning)

január 30., péntek:

  • az 5. helyért 15.00
  • elődöntők 17.45, 20.30

február 1., vasárnap:

  • a 3. helyért 15.15
  • döntő 18.00

