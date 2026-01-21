Megvan a magyar kézilabda-válogatott további programja az Eb-n

A társházigazda Svédország két ponttal kezdi majd a magyar érdekeltségű középdöntős csoportot a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, mivel 33-25-re legyőzte a világbajnoki ezüstérmes Horvátországot a csoportkör utolsó játéknapján, szerdán Malmőben.
A svédeknél a Szeged irányítója, Jim Gottfridsson egy góllal, a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren hat védéssel járult hozzá a vártnál is simább sikerhez. Michael Apelgren szövetségi kapitány – a Szeged vezetőedzője – egyszer sem kért időt a győztes csoportrangadón, amelyen együttese egyszer sem volt hátrányban.
A túloldalon a szegedi Mario Sostaric egy, Marin Jelinic kettő, a veszprémi Luka Cindric egy, Ivan Martinovic két góllal zárt.
A magyarok – akiknek célja a legjobb nyolc közé jutás – Malmőben pénteken 18 órától Svájccal, vasárnap 15.30-tól Szlovéniával, kedden 20.30-tól a házigazda Svédországgal, szerdán pedig 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkoznak.
A csoportbeosztás és az állás
I. csoport (Herning):
1. Franciaország 2 pont (38-34), 2. Németország 2 (34-32), 3. Portugália 2 (31-29), 4. Spanyolország 0 (32-34), 5. Dánia 0 (29-31), 6. Norvégia 0 (34-38)
II. csoport (Malmö):
1. Svédország 2 pont (33-25), 2. Szlovénia 2 pont (38-35), 3. Izland 2 (24-23), 4. Magyarország 0 (23-24), 5. Svájc 0 (35-38), 6. Horvátország 0 (25-33)
A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.
A program
1. forduló
január 22., csütörtök:
- Németország-Portugália 15.30
- Spanyolország-Norvégia 18.00
- Franciaország-Dánia 20.30
január 23., péntek:
- Izland-Horvátország 15.30
- Magyarország-Svájc 18.00
- Svédország-Szlovénia 20.30
2. forduló
január 24., szombat:
- Franciaország-Portugália 15.30
- Spanyolország-Dánia 18.00
- Németország-Norvégia 20.30
január 25., vasárnap:
- Magyarország-Szlovénia 15.30
- Svédország-Izland 18.00
- Horvátország-Svájc 20.30
3. forduló
január 26., hétfő:
- Portugália-Norvégia 15.30
- Spanyolország-Franciaország 18.00
- Dánia-Németország 20.30
január 27., kedd:
- Izland-Svájc 15.30
- Horvátország-Szlovénia 18.00
- Svédország-Magyarország 20.30
4. (utolsó) forduló
január 28., szerda:
- Spanyolország-Portugália 15.30
- Izland-Szlovénia 15.30
- Franciaország-Németország 18.00
- Magyarország-Horvátország 18.00
- Dánia-Norvégia 20.30
- Svédország-Svájc 20.30
döntő hétvége (Herning)
január 30., péntek:
- az 5. helyért 15.00
- elődöntők 17.45, 20.30
február 1., vasárnap:
- a 3. helyért 15.15
- döntő 18.00