Nem lát esélyt a különadók csökkentésére a miniszterelnök – a nap hírei

Exporttilalmat rendelt el a kormány a kőolajra – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón megerősítette: a kormány eddig 250 ezer tonna kőolajat szabadított fel a stratégiai készletből, de Magyarország tartaléka elégséges, hogy hosszabb ideig fenn tudják tartani az energiaellátást.

Pénzt adna Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték létesítményeinek helyreállítására az Európai Unió – értesült a Bloomberg. A hírügynökségnek uniós tisztviselők azt mondták az Európai Bizottság a már létező költségvetési támogatási csatornákon keresztül nyújthatna pénzügyi segítséget a javításokhoz, emellett technikai szakértői támogatást is biztosíthat.

Megalakult az az ötfős delegáció, amely a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgálná meg – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, aki egyben a küldöttség vezetője. Czepek Gábor közölte: felszólítják Kijevet, hogy három munkanapon belül állítsa helyre a kőolajszállítást, vagy tegye lehetővé a küldöttség számára a helyszíni állapotfelmérést.

Pénteken folytatódik az üzemanyagárak emelkedése – írja a holtankoljak.hu. Az iráni háború kezdete óta folyamatosan drágul a benzin és a gázolaj. Péntektől a benzin literenkénti ára 6, a gázolajé 15 forinttal emelkedik.

Magasabb készültségi fokozatba helyezték Magyarországon a terrorelhárítással megbízott szervezeteket. A kormányfő a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülése után a közel-keleti háború eszkalációjával és a terrorista sejtek lehetséges aktivizálódásával indokolta a döntést.

Megfenyegette a magyar miniszterelnököt az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij a kijevi kormány ülése után arról beszélt, reméli, hogy a magyar miniszterelnök nem blokkolja tovább a 90 milliárd eurós uniós hitel végső jóváhagyását. Úgy fogalmazott: ellenkező esetben megadják a címét a fegyveres erőknek, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön. Orbán Viktor úgy reagált, Zelenszkij fenyegetései nem róla szólnak, hanem az országról, de őt nem tudja eltéríteni attól, hogy megvédje a magyar családokat. Az olajblokádot le fogják törni. A fenyegetést a Tisza Párt elnöke is visszautasította.

Nem ad információt Ukrajnának a magyar kormány az orosz fogságból most kiszabadult és Magyarországra érkezett két kárpátaljai, magyar állampolgársággal is rendelkező férfiról. Ezt azután közölte Gulyás Gergely, hogy az ukrán külügyi tárca bekérette Magyarország kijevi ügyvivőjét, és arra kérte, szerezzen be megbízható adatokat az érintettekről.

Sűríti a mentesítő járatokat a kormány a Közel-Keleten rekedt magyarok hazajuttatásáért – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A következő napokban mentesítő járatok indulnak Jordániából, Egyiptomból, Szaúd-Arábiából és Egyesült Arab Emírségekből is. Hétfőn pedig az ománi Maszkatból is mentesítő járatot indítanak Budapestre.

Az Európai Bizottság Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központja repülőjáratok megszervezésével támogatja az uniós tagállamok állampolgárainak biztonságos hazaszállítását a Közel-Keletről. Eddig 6 járat indult el Bulgáriába, Olaszországba, Ausztriába és Szlovákiába. Vasárnaptól fokozatosan megnyitja a légterét Izrael az induló járatok számára is.

Nem tervezi jelenleg a magyar kormány az iraki Erbilben állomásozó magyar katonák hazahozatalát a közel-keleti helyzet miatt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt: az érintett katonák jól vannak.

A jelenlegi helyzetben nem lát esélyt a nagyvállalatokat sújtó különadók csökkentésére a miniszterelnök. Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitó rendezvényén arról beszélt: ha lehetőség lesz rá, akkor szeretnék mérsékelni a különadók mértékét, hogy az méltányosabb legyen. Idén 2 ezer milliárd forintot vonnak el a szektortól.

Bántalmazásról, leépítésekről, embertelen bánásmódról számoltak be a gödi Samsung-gyár egyik beszállítójának dolgozói. A DK alelnöke számolt be arról, hogy több munkavállaló is megkereste, mert félnek a munkahelyi retorzióktól, mégis szeretnék, ha nyilvánosságra kerülnének a Monoron működő, koreai üzemben tapasztalt körülmények.

A Kossuth téren lesz az állami ünnepség március 15-én – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Az ünnepi megemlékezés délután 1-kor kezdődik, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.

Nyilvántartásba vették a Fidesz–KDNP és a Demokratikus Koalíció pártlistáját is a választásra – derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról. Ezzel már 3 pártnak van listája: a Fidesz listáját Orbán Viktor, a DK-jét Dobrev Klára, a Mi Hazánkét Toroczkai László vezeti.

Romániában további egy évig fennmarad a lakossági gázár hatósági korlátozása. A háztartásoknak a következő 12 hónapban is az ársapkával védett, kilowattóránként 31 banis, vagyis mintegy 24 forintos árat kell fizetniük az energiahordozóért.

Horvátországban egy évvel, 2027 március végéig meghosszabbítaná a kormány az energiahordozók kedvezményes áfakulcsát. A 13 helyetti 5 százalékos közteher a földgázra, a hőközpontokból származó távhőre és az ahhoz kapcsolódó díjakra, valamint a tűzifára, a pelletre, a brikettre és a faforgácsra vonatkozik.

A március 12-re meghirdetett országos sztrájk miatt egyetlen utasszállító járat sem indul el a brüsszeli repülőtérről, és az érkező gépeknél is fennakadások várhatók. A tavalyi 7 hasonló akció mintegy 2.400 járat törlését és jelentős utasforgalom-csökkenést okozott.