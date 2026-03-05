ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.86
usd:
334.24
bux:
123872.29
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Nem lát esélyt a különadók csökkentésére a miniszterelnök – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Exporttilalmat rendelt el a kormány a kőolajra. Pénzt adna Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték létesítményeinek helyreállítására az Európai Unió. Nem lát esélyt a különadók csökkentésére a miniszterelnök. Az InfoRádió legfontosabb hírei csütörtökön.

Exporttilalmat rendelt el a kormány a kőolajra – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón megerősítette: a kormány eddig 250 ezer tonna kőolajat szabadított fel a stratégiai készletből, de Magyarország tartaléka elégséges, hogy hosszabb ideig fenn tudják tartani az energiaellátást.

Pénzt adna Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték létesítményeinek helyreállítására az Európai Unió – értesült a Bloomberg. A hírügynökségnek uniós tisztviselők azt mondták az Európai Bizottság a már létező költségvetési támogatási csatornákon keresztül nyújthatna pénzügyi segítséget a javításokhoz, emellett technikai szakértői támogatást is biztosíthat.

Megalakult az az ötfős delegáció, amely a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgálná meg – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, aki egyben a küldöttség vezetője. Czepek Gábor közölte: felszólítják Kijevet, hogy három munkanapon belül állítsa helyre a kőolajszállítást, vagy tegye lehetővé a küldöttség számára a helyszíni állapotfelmérést.

Pénteken folytatódik az üzemanyagárak emelkedése – írja a holtankoljak.hu. Az iráni háború kezdete óta folyamatosan drágul a benzin és a gázolaj. Péntektől a benzin literenkénti ára 6, a gázolajé 15 forinttal emelkedik.

Magasabb készültségi fokozatba helyezték Magyarországon a terrorelhárítással megbízott szervezeteket. A kormányfő a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülése után a közel-keleti háború eszkalációjával és a terrorista sejtek lehetséges aktivizálódásával indokolta a döntést.

Megfenyegette a magyar miniszterelnököt az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij a kijevi kormány ülése után arról beszélt, reméli, hogy a magyar miniszterelnök nem blokkolja tovább a 90 milliárd eurós uniós hitel végső jóváhagyását. Úgy fogalmazott: ellenkező esetben megadják a címét a fegyveres erőknek, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön. Orbán Viktor úgy reagált, Zelenszkij fenyegetései nem róla szólnak, hanem az országról, de őt nem tudja eltéríteni attól, hogy megvédje a magyar családokat. Az olajblokádot le fogják törni. A fenyegetést a Tisza Párt elnöke is visszautasította.

Nem ad információt Ukrajnának a magyar kormány az orosz fogságból most kiszabadult és Magyarországra érkezett két kárpátaljai, magyar állampolgársággal is rendelkező férfiról. Ezt azután közölte Gulyás Gergely, hogy az ukrán külügyi tárca bekérette Magyarország kijevi ügyvivőjét, és arra kérte, szerezzen be megbízható adatokat az érintettekről.

Sűríti a mentesítő járatokat a kormány a Közel-Keleten rekedt magyarok hazajuttatásáért – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A következő napokban mentesítő járatok indulnak Jordániából, Egyiptomból, Szaúd-Arábiából és Egyesült Arab Emírségekből is. Hétfőn pedig az ománi Maszkatból is mentesítő járatot indítanak Budapestre.

Az Európai Bizottság Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központja repülőjáratok megszervezésével támogatja az uniós tagállamok állampolgárainak biztonságos hazaszállítását a Közel-Keletről. Eddig 6 járat indult el Bulgáriába, Olaszországba, Ausztriába és Szlovákiába. Vasárnaptól fokozatosan megnyitja a légterét Izrael az induló járatok számára is.

Nem tervezi jelenleg a magyar kormány az iraki Erbilben állomásozó magyar katonák hazahozatalát a közel-keleti helyzet miatt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt: az érintett katonák jól vannak.

A jelenlegi helyzetben nem lát esélyt a nagyvállalatokat sújtó különadók csökkentésére a miniszterelnök. Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitó rendezvényén arról beszélt: ha lehetőség lesz rá, akkor szeretnék mérsékelni a különadók mértékét, hogy az méltányosabb legyen. Idén 2 ezer milliárd forintot vonnak el a szektortól.

Bántalmazásról, leépítésekről, embertelen bánásmódról számoltak be a gödi Samsung-gyár egyik beszállítójának dolgozói. A DK alelnöke számolt be arról, hogy több munkavállaló is megkereste, mert félnek a munkahelyi retorzióktól, mégis szeretnék, ha nyilvánosságra kerülnének a Monoron működő, koreai üzemben tapasztalt körülmények.

A Kossuth téren lesz az állami ünnepség március 15-én – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Az ünnepi megemlékezés délután 1-kor kezdődik, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.

Nyilvántartásba vették a Fidesz–KDNP és a Demokratikus Koalíció pártlistáját is a választásra – derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról. Ezzel már 3 pártnak van listája: a Fidesz listáját Orbán Viktor, a DK-jét Dobrev Klára, a Mi Hazánkét Toroczkai László vezeti.

Romániában további egy évig fennmarad a lakossági gázár hatósági korlátozása. A háztartásoknak a következő 12 hónapban is az ársapkával védett, kilowattóránként 31 banis, vagyis mintegy 24 forintos árat kell fizetniük az energiahordozóért.

Horvátországban egy évvel, 2027 március végéig meghosszabbítaná a kormány az energiahordozók kedvezményes áfakulcsát. A 13 helyetti 5 százalékos közteher a földgázra, a hőközpontokból származó távhőre és az ahhoz kapcsolódó díjakra, valamint a tűzifára, a pelletre, a brikettre és a faforgácsra vonatkozik.

A március 12-re meghirdetett országos sztrájk miatt egyetlen utasszállító járat sem indul el a brüsszeli repülőtérről, és az érkező gépeknél is fennakadások várhatók. A tavalyi 7 hasonló akció mintegy 2.400 járat törlését és jelentős utasforgalom-csökkenést okozott.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Nem lát esélyt a különadók csökkentésére a miniszterelnök – a nap hírei

inforádió

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A „kék veréb” lett Hamenei ajatollah végzete

A „kék veréb” lett Hamenei ajatollah végzete
Blue Sparrow a neve annak a különleges rakétának, ami végezett Irán első számú vezetőjével. Az eszközt eredetileg egész más célra tervezték az izraeliek.
 

Resperger István: ez már egyértelműen háború Iránban, és legalább négy-öt hétig tarthat

Trump az iráni utódlásról: „Ali Hamenei fia elfogadhatatlan”

Irán megfenyegette az Európai Unió országait

Irán megtámadta azt az amerikai katonai bázist Irakban, ahol a magyar katonák is vannak

Szárnyaló árak, inflációs nyomás, újabb támadások – percről percre az iráni háború hírei

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását – és a szavaihoz némi fenyegetést is hozzátett. Mindezt az államfő csütörtökön Kijevben mondta egy sajtótájékoztatón.
 

Orbán Viktor: engem nem lehet életveszélyes fenyegetésekkel eltántorítani

Reagált a magyar kormány az ukrán elnök fenyegető szavaira – Magyar Péter is megszólalt

Zelenszkij szerint egy hónap alatt kijavítható lenne a Barátság vezeték, de ő nem csinálná meg, pedig Brüsszel fizetne is

Megjelent a kormányhatározat az Ukrajnába induló magyar küldöttségről

Több tagállam is nemet mondott Ukrajna gyorsított csatlakozására

VIDEÓ
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.06. péntek, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj

Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj

Ma is az iráni háború friss fejleményei borzolták a kedélyeket a világ tőzsdéin, a tegnapi meredek zuhanást követően Ázsiában kisebb felpattanást láthattunk, a jó hangulat azonban Európára már nem terjedt tovább, a nagyobb részvényindexek ma is inkább estek, miközben a Brent nyersolaj ára tovább emelkedett. Üdítő kivétel volt viszont a magyar tőzsde, hiszen a BUX index a kedvezőtlen nemzetközi mezőnyben nagyot tudott emelkedni és végül 1 százalékos pluszban zárt. Az emelkedést elsősorban az OTP-nek és a Molnak lehetett köszönni; előbbi a holnap hajnalban érkező negyedik negyedéves gyorsjelentés közzététele előtt tudott feljebb kerülni, utóbbi árfolyamát pedig az iráni háború nyomán tovább emelkedő olajár hajtotta. Este Amerikában masszív mínuszok kezdtek kibontakozni, miután a WTI olaj árfolyama átlépte a 80 dollárt, és olajársokktól tart a részvénypiac.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban

Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban

A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it is starting 'next phase' of war, as Iranians express tiredness over conflict

Israel says it is starting 'next phase' of war, as Iranians express tiredness over conflict

Meanwhile, the UAE says it has issued an emergency alert, urging residents to seek shelter. Earlier, the country intercepted six Iranian missiles and 131 drones.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 22:13
Nagy dolgokkal készül az időjárás a hétvégére – videó
2026. március 5. 21:42
Orbán Viktor: úgy szavazzanak, hogy az önök voksán dőlhet el az ország sorsa
×
×