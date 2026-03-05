ARÉNA - PODCASTOK
Vonat indul a Kőszeg vasútállomásról 2021. június 1-jén. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak itt a Kőszeg-Szombathely vasútvonal teljes felújításáról.
Nyitókép: MTI/Varga György

Nem sikerült megegyezni, Ausztria tovább pereskedik a GYSEV miatt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A tárgyalási szünetben nem született peren kívüli megegyezés a tőkeemelés ügyében, ezért az osztrák állam folytatja a bírósági eljárást.

A novemberben megkezdett, négy hónapos tárgyalási szünet nem vezetett peren kívüli megállapodáshoz, ezért az Osztrák Köztársaság folytatja a GYSEV Zrt.-nél (Ausztriában Raaberbahn AG) végrehajtott egyoldalú tőkeemelés elleni eljárást – írja a Telex.

Ebben az időszakban ugyan több egyeztetés is történt, konkrét eredmény nem született, ezért az eljárás a Győri Törvényszék előtt folytatódik. Az osztrák közlekedési minisztérium abból indul ki, hogy a Burgenland tartományban érvényes közszolgáltatási szerződés teljesítését a per folytatása nem érinti.

Az eljárásban az Osztrák Köztársaságot képviselő Innovációs, Mobilitási és Infrastrukturális Minisztérium továbbra is arra törekszik, hogy Magyarországgal közös megegyezésen alapuló, hosszú távon fenntartható megállapodás szülessen a határ menti közösségi közlekedés biztosítása és stabil működése érdekében.

Az előtérben a jövőben is a Raaberbahn AG/GYSEV Zrt. áll, mint európai sikermodell, amelyben két közép-európai állam együttesen működteti a közösségi közlekedést a határ térségében – hangsúlyozta a minisztérium.

Mint arról annak idején az Infostart is beszámolt, Ausztria majdnem pontosan egy évvel ezelőtt indított pert a tulajdoni arányok megváltozása miatt, ugyanis a magyar állam 2024-ben kétharmados többséget szerzett a vasúttársaságban. Az osztrák fél szerint ez megsértette a kormányközi megállapodásokat, a bíróság viszont a magyar többségi tulajdon megerősítése mellett döntött.

Súlyos eltiltás néz ki a PL-csapat edzőjének: a bírókat kritizálta, ezt nem tűrik a ligánál

Súlyos eltiltás néz ki a PL-csapat edzőjének: a bírókat kritizálta, ezt nem tűrik a ligánál

Marco Silva, a Fulham vezetőedzője eltiltást kockáztat, miután a West Ham elleni 1-0-s vereséget követően nyilvánosan nekiment John Brooks videobírónak.

