Bánhidi Bence: lélekben a fiúkkal leszek az Eb-n, felszabadult játékkal nagy meglepetést is okozhatnak

Térdsérülése miatt nem utazhatott el a magyar férfi kézilabda-válogatottal a dán–norvég–svéd közös rendezésű Európa-bajnokságra Bánhidi Bence, a nemzeti együttes csapatkapitánya. A Szeged játékosa tíz éve minden világversenyen ott volt a válogatottban, ezúttal azonban itthon kell maradnia, mert nem jött rendbe százszázalékosan a térde. A szakmai és az orvosi stáb úgy ítélte meg, inkább nem kockáztatnak, hogy a beálló teljes értékű játékosként térhessen majd vissza később. Bánhidi Bence távollétében az Eb-n Sipos Adrián lesz a magyar válogatott első számú csapatkapitánya, a helyettesének pedig Ligetvári Patrikot jelölték ki.

Bánhidi Bence az InfoRádióban elmondta: rengeteget dolgozott azért, hogy ő is részt vehessen az Európa-bajnokságon, az utolsó válogatott edzésen azonban ő is úgy érezte, nem szabad erőltetni a szereplést. Végül be kellett látnia, hogy még túl korai lenne éles meccseken játszania, nem akarta vállalni ezt a rizikót, és ezzel egyetértett a válogatott szakmai stábja is. Hangsúlyozta, hogy közös döntés született ezzel kapcsolatban.

Érzelmileg nem könnyű számára ez a mostani helyzet, hiszen az elmúlt évtizedben egyetlen nagy világversenyt sem hagyott ki. Ugyanakkor próbál pozitív maradni, és mostantól csak arra koncentrál, hogy minél előbb újra pályára léphessen.

Arra a kérdésre nem tudott választ adni, hogy esetleg a torna közben kiutazhat-e a többiek után, ez attól függ, hogyan javul a térde állapota.

Egyelőre erről a lehetőségről nem is beszélt a szakmai stábbal.

Bánhidi Bence szerint jelenleg 70-80 százalékos állapotban lehet a térde, de minden további teendő a visszatéréssel kapcsolatban elsősorban az orvosok véleményétől függ. Jó hír, hogy vizesedés nincs, a Szeged kézilabdázója úgy fogalmazott, most az a legnagyobb gond, hogy „még nincsen meg a teljes mobilitása” a lábának.

A magyar válogatott pénteken, Kristianstadban Lengyelország ellen játssza az első csoportmérkőzését az Európa-bajnokságon, majd vasárnap Olaszország, jövő kedden pedig Izland lesz az ellenfél. Bánhidi Bence azt mondta, csapatkapitányként egy-egy játékossal tartani fogja a kapcsolatot a torna alatt, velük napi szinten szokott beszélni. Motiválni szeretné őket, hogy minél magabiztosabban lépjenek pályára minden egyes meccsen.

A csapatkapitányi poszton Sipos Adrián fogja helyettesíteni Bánhidi Bencét az Európa-bajnokságon. A szegedi játékos nem beszélt vele külön, így nem is adott neki tanácsokat, csak sok sikert kívánt a magyar válogatott minden tagjának.

Elmondta nekik, hogy velük lesz „szívben, lélekben”.

Két és fél év van még hátra a Los Angeles-i olimpiáig, ami nagyon messze van, előtte még több világversenyt is rendeznek. Bánhidi Bence reméli, hogy még szerepelhet legalább egy olimpián a pályafutása során. Mint mondta, addig még rengeteg mérkőzést kell megnyerni, és ki kell jutni az olimpiára, ami nem lesz egyszerű feladat. Sok tényezőtől függ, hogy lesz-e még lehetősége az olimpiai szereplésre, hiszen nagy a harc a csapatba kerülésért, illetve csak az játszhat, aki egészséges, de úgy áll neki a következő időszaknak, hogy ott akar lenni Los Angelesben.

Az orvosi stáb fogja eldönteni, hogy Bánhidi Bence mikor kezdheti el újra az edzéseket a Szeged csapatánál. A 30 éves beálló most a pihenésre és a regenerálódásra fókuszál elsősorban.

Rátérve a magyar válogatott esélyeire az Eb-n úgy fogalmazott, fiatal csapat utazott ki a tornára, nyomás szerinte nem lesz a játékosokon, ezért

bízik benne, hogy felszabadult játékkal sikerülhet bejutni a legjobb nyolc közé.

Ezt a célt tűzte ki egyébként a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége is. „A mai kézilabda világában bármelyik csapat tud meglepetést okozni. Azt mondtam a csapattársaimnak, hogy merjünk nagyot álmodni, meccsről meccsre haladjunk. Ha lehet, nyerjük meg az összes meccset, ami előttünk van” – mondta Bánhidi Bence.