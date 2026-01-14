ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 14. szerda
Marozsán Fábián játszik a német Dominik Koepfer ellen a Magyarország-Németország Davis-kupa selejtező mérkőzésen Tatabányán 2024. február 2-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Komoly bravúrt ért el Marozsán Fábián

Infostart / MTI

Marozsán Fábián - a címvédő Gae:l Monfils legyőzése után - a második fordulóban komoly bravúrt bemutatva, két játszmában verte a második kiemelt norvég Casper Ruudot, így bejutott a negyeddöntőbe a 700 ezer dollár (242 millió forint) összdíjazású aucklandi férfi keménypályás tenisztornán.

A világranglistán 53. magyar játékos kedden két óra alatt múlta felül a franciák idén visszavonuló teniszezőjét, szerdán pedig a rangsorban 13. norvég klasszis várt rá. Ruud ugyan esélyesebbnek számított, ám Marozsánnak kifejezetten jó emlékei lehettek róla, mivel eddigi egyetlen találkozójukon, 2023 októberében Sanghajban legyőzte őt.

Előzetesen abban lehetett bízni, hogy Marozsán Fábián nagy csatára készteti majd ellenfelét, az igazán nagy küzdelem viszont elmaradt. A magyar játékos ugyanis egészen kiválóan teniszezett ezen a napon, szervajátékait imponáló magabiztosággal hozta, amit jól mutat, hogy Ruudnak az egész meccsen egyetlen bréklabdája volt csupán, ám azt sem tudta kihasználni. Többnyire a norvég is jól szervált, viszont minden szettben akadtak hullámvölgyei, Marozsán pedig ezek közül az első szettben rögtön az első játékban, a másodikban pedig annak "hajrájában, 4:4-nél tudta ezt kihasználni, így két 6:4-es szettel, mindössze 1 óra 23 perc alatt diadalmaskodott.

„Végig jól szerváltam és agresszív tudtam maradni. Egy három szettes mérkőzés után sosem könnyű a következő meccs, de ma nagyon jó napom volt. Casper nagyszerű játékos, de nekem erőt adott, hogy vertem már meg őt korábban” – mondta közvetlenül győzelme után Marozsán Fábián, aki a negyeddöntőben a rangsorban 89., selejtezőből érkezett amerikai Eliot Spizzirrivel mérkőzik.

Eredmény, 2. forduló (nyolcaddöntő):

Marozsán Fábián-Casper Ruud (norvég, 2.) 6:4, 6:4

