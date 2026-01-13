Michael Carricknek kell ráncba szedni a Manchester Unitedet

Az új „tűzoltó”, vagyis ideiglenes edző 44 éves, 2006 és 2018 között 316 mérkőzést játszott a Manchester Untedben, ennek több mint felét Sir Alex Ferguson irányításával. Kulcsember volt Louis van Gaalnál is, aki külön is kiemelte a nyilvánosság előtt Carrick játékintelligenciáját, s azt, hogy a mérkőzések közben szinte edzőként tud gondolkodni a pályán. 2015-ben a The Telegraph az első helyre sorolta a „Minden idők 20 leginkább alulértékelt labdarúgója” listáján, „szerény, de rendkívül intelligens és technikás középpályásként” jellemezve, aki „állandóan jól teljesített”.

Ehhez képest a visszavonulása óta eltelt időszak nem kifejezettem sikertörténet. 2021 vége felé, Ole Gunnar Solskjaer menesztése után három mérkőzésen már irányította a Vörös Ördögöket, de ezen kívül csak a Middlesbrough-nál dolgozott vezetőedzőként, igaz ott hosszú ideig, 2022 októberétől a tavalyi nyár elejéig. Eleinte jól szerepelt csapatával a Championshipben, akadt egy bravúros menetelése a Ligakupában, de a 2025-ös bajnoki tavasz sikertelensége miatt menesztették.

Most ő veszi át a rossz passzban lévő Unitedet, az első számú segítője Steve Holland, az angol válogatott korábbi pályaedzője lesz. A stáb tagja lesz még a korábbi válogatott és Real Madrid-védő, Jonathan Woodgate, a Man United korábbi hátvédje, Jonny Evans, továbbá a már eddig is az edzői stábhoz tartozó Travis Binnion is. A kiválasztottak közül talán Woodgate felkérése lehet meglepetés, de dolgozott már Carrick keze alatt, a Borónál. Egyébként a sportigazgató, Jason Wilcox játékostársa volt hajdanán, Leedsben.

Michael Carrick minden bizonnyal a szombati városi rangadón, a Manchester City ellen vezeti a mostani érában először a csapatot.