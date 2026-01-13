ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 13. kedd Veronika
Michael Carrick, a Manchester United vezetőedzője.
Nyitókép: Gareth Copley/Getty Images

Michael Carricknek kell ráncba szedni a Manchester Unitedet

Infostart

Az a forgatókönyv látszik megvalósulni a Manchester Unitednél, amely szerint a január 5-én menesztett Rubén Amorim helyére beugró Darren Fletchert egy-két (a gyakorlatban két) mérkőzés után egy „állandóbb beugró” váltja. Michael Carrick ideiglenes megbízatása az idény végéig szól.

Az új „tűzoltó”, vagyis ideiglenes edző 44 éves, 2006 és 2018 között 316 mérkőzést játszott a Manchester Untedben, ennek több mint felét Sir Alex Ferguson irányításával. Kulcsember volt Louis van Gaalnál is, aki külön is kiemelte a nyilvánosság előtt Carrick játékintelligenciáját, s azt, hogy a mérkőzések közben szinte edzőként tud gondolkodni a pályán. 2015-ben a The Telegraph az első helyre sorolta a „Minden idők 20 leginkább alulértékelt labdarúgója” listáján, „szerény, de rendkívül intelligens és technikás középpályásként” jellemezve, aki „állandóan jól teljesített”.

Ehhez képest a visszavonulása óta eltelt időszak nem kifejezettem sikertörténet. 2021 vége felé, Ole Gunnar Solskjaer menesztése után három mérkőzésen már irányította a Vörös Ördögöket, de ezen kívül csak a Middlesbrough-nál dolgozott vezetőedzőként, igaz ott hosszú ideig, 2022 októberétől a tavalyi nyár elejéig. Eleinte jól szerepelt csapatával a Championshipben, akadt egy bravúros menetelése a Ligakupában, de a 2025-ös bajnoki tavasz sikertelensége miatt menesztették.

Most ő veszi át a rossz passzban lévő Unitedet, az első számú segítője Steve Holland, az angol válogatott korábbi pályaedzője lesz. A stáb tagja lesz még a korábbi válogatott és Real Madrid-védő, Jonathan Woodgate, a Man United korábbi hátvédje, Jonny Evans, továbbá a már eddig is az edzői stábhoz tartozó Travis Binnion is. A kiválasztottak közül talán Woodgate felkérése lehet meglepetés, de dolgozott már Carrick keze alatt, a Borónál. Egyébként a sportigazgató, Jason Wilcox játékostársa volt hajdanán, Leedsben.

Michael Carrick minden bizonnyal a szombati városi rangadón, a Manchester City ellen vezeti a mostani érában először a csapatot.

