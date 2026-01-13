Marozsán mérgében összetörte az ütőjét, de aztán...

A világranglistán elfoglalt 53. helyével a legjobb magyarnak számító játékos kedden azzal a 39 éves Monfilsszel csapott össze, aki jelenleg csak 69. az ATP-rangsorban, de állt a hatodik helyen is, és eddig 13 trófeát gyűjtött. A Vasas sportolója 2024 után kezdett ismét a veterán francia ellen Új-Zélandon, két éve ő nyert 6:4, 6:7, 7:6-ra, azóta viszont kétszer kikapott a közönségszórakoztató stílusáról is ismert riválisától, aki sérülések miatt közel fél éve nem nyert mérkőzést.

A negyedik csata 5:5-ig stabil adogatójátékokat hozott, ekkor az ellenfél – akinek a felesége, az ukrán Jelina Szvitolina a múlt héten diadalmaskodott Aucklandben – elvette a magyar teniszező szerváját, majd 42 perc elteltével megnyerte a szettet. A folytatás azonban nagy fordulatot hozott, Marozsán szemlátomást ritmust váltott, megpróbálta kihasználni életkori előnyét, miközben a francia az addiginál lassúbbnak tűnt, és egyre többet rontott. A budapesti játékosnak egy brék elég volt, 3:0 után magabiztosan tartotta a távolságot, és további 35 perc elteltével kiegyenlített. A döntő játszmában érvényesülni látszott Marozsán frissessége, aki 3:2-nél brékelőnybe került, csakhogy az utolsó profi idényét taposó Monfils mozgósította az utolsó erőtartalékait, és utolérte őt, a magyar teniszező pedig mérgében összetörte az ütőjét. Csalódottsága ezzel együtt nem tartott sokáig, összeszedte magát, és 4:4-nél ismét elvette riválisa adogatását. Ez azt jelentette, hogy a győzelemért szervált, és mivel nem remegett meg a keze, sikerült lezárnia a 2 óra 2 perces találkozót. Diadala révén várhatóan a top 50-ben kezdi meg jövő héten az Australian Opent.

Marozsánra a nyolcaddöntőben a második helyen kiemelt norvég Casper Ruud vár.

„Nagy győzelemnek tartom a mait, mert nagyon nehéz, küzdelmes mérkőzés volt egy rutinos teniszező ellen, aki utolsó évét játssza a Touron. Összességében jó meccset játszottunk, még úgy is, hogy Monfils játékából igazán nehéz volt felkészülni. Sokszor variálja az ütéseit, minden taktika ott van a fejében, figyeli az ellenfelet, ezért trükkös, kiszámíthatatlan volt a mérkőzés, de örülök, hogy én győztem” – kezdte értékelését menedzsmentjének tájékoztatása szerint Marozsán Fábián, kifejtve, hogy az első szettet szorosan elbukta, de nem tört meg a lendülete, lelkesedése, ment tovább, és bízott benne, hogy meg tudja fordítani az állást.

„A döntő játszmában végig mondtam magamban, hogy nekem kell jobban bírnom, meg kell legyen az eredménye a felkészülésnek. A brékelőnyöm ellenére visszaengedtem a meccsbe Monfilst, ott elszakadt a cérna, eltörtem az ütőt, ami, tudom, hiba volt, elnézést kérek ezért. Azt a néhány pillanatot viszont sikerült átvészelni, higgadt maradtam és kulcsfontosságú volt, hogy 3:4-nél tartottam adogatásomat” – elemzett a magyar teniszező. „A végén aztán sikerült kihasználnom Monfils megingását, újra elvettem a szerváját, és saját adogatásommal sikerült lezárnom a meccset, ami egyáltalán nem volt könnyű, még ha kívülről esetleg ez úgy is tűnt volna. Értékes sikernek tartom, és örülök, hogy továbbjutottam, de jön holnap már a következő meccs, Ruud ellen játszom, és szeretnék még a mainál is jobb teljesítményt nyújtani.”

Marozsán a norvég teniszezővel eddig egyszer találkozott, 2023-ban Sanghajban, s akkor a magyar bizonyult jobbnak. Kettejük második találkozója a szerdai programban kapott helyet, magyar idő szerint körülbelül reggel 6 órától.

Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Marozsán Fábián-Gae:l Monfils (francia) 5:7, 6:3, 6:4