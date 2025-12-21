Hatalmas a felháborodás Szoboszlai Dominik szankcionálása után

Bár a Liverpool a mérkőzés nagy részében uralta a játékot és kétgólos előnyre tett szert, a Tottenham a 83. percben Richarlison góljával szépíteni tudott.

A brazil támadó a találatát követően sportszerűtlen megnyilvánulások sorozatát mutatta be: előbb a földön fekvő Hugo Ekitiké nyakát szorongatta, majd

a számonkérésre érkező Szoboszlai Dominiket mellkason ütötte.

A játékvezető, John Brooks az esetet követően Richarlisont nem szankcionálta, Szoboszlai Dominiknak viszont sárga lapot mutatott fel - számol be az origo.hu.

A magyar válogatott csapatkapitányának ez volt az ötödik figyelmeztetése az idényben, ami automatikus eltiltást jelent a következő bajnoki mérkőzésre.

Szakértői kritika a bírói mulasztások miatt

Keith Hackett bírólegenda szerint Richarlison erőszakos magatartása egyértelműen piros lapot érdemelt volna, a videobíró (VAR) azonban nem avatkozott közbe. A brazil csatár később Jeremie Frimpongot is lekönyökölte, ám ezt a mozdulatot is büntetlenül hagyta a bírói kar.

A Liverpool győzelmével 29 ponttal tartja helyét az élmezőnyben, míg a Tottenham 22 ponttal a tabella 13. helyére csúszott vissza.