2025. december 21. vasárnap Tamás
John Brooks bíró (b) kiállítja Xavi Simonst, a Tottenham játékosát (k) az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Tottenham Hotspur - Liverpool mérkõzésen Londonban 2025. december 20-án.
Nyitókép: Neil Hall

Hatalmas a felháborodás Szoboszlai Dominik szankcionálása után

Infostart

A Liverpool 2–1-es győzelmet aratott a Tottenham otthonában a Premier League 17. fordulójában. A találkozó utóéletét Szoboszlai Dominik sárga lapja és az ellenfél gólszerzőjének, Richarlisonnak a büntetlenül maradt szabálytalanságai határozzák meg.

Bár a Liverpool a mérkőzés nagy részében uralta a játékot és kétgólos előnyre tett szert, a Tottenham a 83. percben Richarlison góljával szépíteni tudott.

A brazil támadó a találatát követően sportszerűtlen megnyilvánulások sorozatát mutatta be: előbb a földön fekvő Hugo Ekitiké nyakát szorongatta, majd

a számonkérésre érkező Szoboszlai Dominiket mellkason ütötte.

A játékvezető, John Brooks az esetet követően Richarlisont nem szankcionálta, Szoboszlai Dominiknak viszont sárga lapot mutatott fel - számol be az origo.hu.

A magyar válogatott csapatkapitányának ez volt az ötödik figyelmeztetése az idényben, ami automatikus eltiltást jelent a következő bajnoki mérkőzésre.

Szakértői kritika a bírói mulasztások miatt

Keith Hackett bírólegenda szerint Richarlison erőszakos magatartása egyértelműen piros lapot érdemelt volna, a videobíró (VAR) azonban nem avatkozott közbe. A brazil csatár később Jeremie Frimpongot is lekönyökölte, ám ezt a mozdulatot is büntetlenül hagyta a bírói kar.

A Liverpool győzelmével 29 ponttal tartja helyét az élmezőnyben, míg a Tottenham 22 ponttal a tabella 13. helyére csúszott vissza.

sárga lap

szoboszlai dominik

tottenham hotspur

