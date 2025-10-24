ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.95
usd:
335.38
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az első rajtkockáról induló Max Verstappen, a Red Bull holland címvédője (elöl) az első körben a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Azeri Nagydíjának futamán a bakui városi pályán 2025. szeptember 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

Forma–1, Szoboszlai, Fradi, El Clásico: itt a zsúfolt sporthétvége teljes menetrendje

Infostart / MTI

A sportrajongók nem fognak unatkozni a hosszú hétvégén, a Forma–1 és a Liverpool focimeccse mellett lesz torna-vb, rengeteg magyar, olasz, angol, spanyol, német foci és kézilabda-BL is a tévében – többek között Real–Barcelona spanyol csúcsrangadó is.

október 24., péntek:

M4 Sport

9.00: Torna, vb, szerenkénti döntők, Jakarta

16.00: Úszás, vk, előfutamok, Toronto

18.00: Labdarúgás, női felkészülési mérkőzés, Magyarország-Luxemburg

20.30: Forma-1, Mexikói Nagydíj, 1. szabadedzés

22.15: Pályakerékpár, vb, Chile

Sport 1

14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok

19.00: Darts, Eb, Dortmund

Eurosport 1

12.45 és 19.45: Sznúker, Northern Ireland Open, negyeddöntő

23.00: Pályakerékpár, vb, Chile

Eurosport 2

8.45, 10.25, 13.00 és 14.50: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc női, férfi és páros rövid program, Kína

23.00: Golf, PGA Tour, Black Desert Championship

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ittihad - al-Hilal

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Sevilla

Arena4

18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Schalke 04-Darmstadt

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Werder Bremen-Union Berlin

Match 4

7.00, 8.00 és 9.00: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, edzés

21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-West Ham United

október 25., szombat:

M4 Sport

0.00: Forma-1, Mexikói Nagydíj, 2. szabadedzés

9.00: Torna, vb, szerenkénti döntők, Jakarta

14.30: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia FC-MTK Budapest

17.00: Labdarúgás, NB I, Diósgyőri VTK-Paksi FC

19.30 és 23.00: Forma-1, Mexikói Nagydíj, 3. szabadedzés, időmérő edzés

M4 Sport+

15.15: Kosárlabda, férfi NB I, Kaposvár-Körmend

17.30: Kézilabda, női NB I, Esztergom-Mosonmagyaróvár

19.30: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza Spartacus FC-Kolorcity Kazincbarcika SC

Sport 1

15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Podravka Koprivnica - FTC-Rail Cargo Hungaria

17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, DVSC Schaeffler-Győri Audi ETO

20.00: Kézilabda, férfi, német bajnokság, Melsungen-Lemgo

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Benfica-Arouca

Sport 2

1.00: Baseball, MLB, World Series, 1. mérkőzés: Toronto Blue Jays-Los Angeles Dodgers

13.00 és 19.00: Darts, Európa-bajnokság, Dortmund

Eurosport 1

9.30 és 12.45: Alpesi sí, világkupa, női óriás-műlesiklás, 1. és 2. futam

14.10 és 19.45: Sznúker, Northern Ireland Open, elődöntő

23.30: Pályakerékpár, vb, Chile

Eurosport 2

8.30, 10.30, 12.40 és 14.50: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, női, férfi és páros kűr, Kína

23.00: Golf, PGA Tour, Black Desert Championship

Spíler 1

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Sunderland

18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Brighton

20.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Liverpool

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Real Oviedo

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Elche

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Getafe

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Villarreal

Arena 4

2.30, 3.15 és 4.00: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 2. szabadedzés

4.45, 6.45 és 7.45: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, MotoGP, Moto3, Moto2, időmérő edzés

8.30: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, MotoGP, sprintfutam

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Mönchengladbach-Bayern München

18.00: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-1. FC Köln

20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Fortuna Düsseldorf

Match 4

0.00: Autósport, NASCAR Truck Series, Martinsville

13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Ipswich Town-West Bromwich Albion

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Fulham

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, SSC Napoli-Internazionale

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cremonese-Atalanta

október 26., vasárnap

M4 Sport

0.30: Úszás, vk, döntők, Toronto

12.45: Labdarúgás, NB I, Kisvárda Master Good-ETO FC

15.00: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-Újpest FC

17.30: Labdarúgás, NB I, Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC

21.00: Forma-1, Mexikói Nagydíj, futam

M4 Sport+

15.00: Jégkorong, Erste Liga, DVTK Jegesmedvék-BJA

18.00: Kézilabda, férfi NB I, Balatonfüred - OTP Bank-Pick Szeged

19.45: Pályakerékpár, vb, Chile

Sport 1

13.00 és 19.00: Darts, Eb, Dortmund

Sport 2

13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Odense-Sola

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Ikast-Brest

20.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Detroit Pistons-Boston Celtics

23.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks

Eurosport 1

9.30 és 12.45: Alpesi sí, világkupa, férfi óriás-műlesiklás, 1. és 2. futam

14.10 és 19.45: Sznúker, Northern Ireland Open, döntő

Eurosport 2

13.35 és 15.05: Terepkerékpár, Overijse, női és férfi

17.20: Pályakerékpár, világbajnokság, Chile

21.30: Golf, PGA Tour, Black Desert Championship

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Crystal Palace

17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Tottenham Hotspur

19.35: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Nottingham Forest

Spíler 2

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-FC Barcelona

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Celta Vigo

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Alavés

Arena 4

4.00: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, MotoGP, Fan Parade

4.45, 6.00 és 7.15: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, futam

13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Kaiserslautern-Nürnberg

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayer Leverkusen-Freiburg

18.00: Amerikaifutball, NFL, Carolina Panthers-Buffalo Bills

21.15: Amerikaifutball, NFL, Denver Broncos-Dallas Cowboys

Match 4

1.30: Autósport, NASCAR Truck Series, Martinsville

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-Genoa

15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Manchester City

19.00: Autósport, NASCAR Cup Series, Xfinity 500

Kezdőlap    Sport    Forma–1, Szoboszlai, Fradi, El Clásico: itt a zsúfolt sporthétvége teljes menetrendje

forma-1

real madrid

sport

ferencváros

liverpool

közvetítés

fc barcelona

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: Magyarország nem megy háborúba

Orbán Viktor péntek reggel: Magyarország nem megy háborúba

A budapesti békecsúcs kapcsán várakozó állásponton vagyunk. Nem támogatjuk, hogy az EU megkezdje Ukrajnával a csatlakozási tárgyalásokat – nyilatkozta Orbán Viktor Brüsszelben, az egynapos uniós csúcstalálkozó után. A miniszterelnök beszélt a levélváltásáról is Vlagyimir Putyinnal. A Kossuth Rádiónak is adott interjút, és elmondta: szerinte a magyar ellenzék háborúpárti, és Brüsszelből kap utasításokat.
 

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Orbán Balázs: Magyarország készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére

Az EU elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot

Volodimir Zelenszkij: közel a döntés a befagyasztott vagyonokról

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

 

Rendbontás nélkül zajlottak az október 23-i tömegrendezvények – percről percre

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren: "a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát"

Magyar Péter a Hősök terén: "egy nép ki merte mondani, elég volt"

Itt visszanézheti Orbán Viktor október 23-i beszédét

Így húztak át a Gripenek, alacsonyan, a Kossuth téri ünneplők felett – videó, fotók

Karácsony Gergely: csak az együvé tartozása ad egy nemzetnek bátorságot, és csak egy bátor nemzet lehet szabad

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tombolnak a légúri fertőzések – Íme az október közepi adatok

Tombolnak a légúri fertőzések – Íme az október közepi adatok

A 42. héten 26 600 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 223 300 fő akut légúti fertőzés tüneteivel az országban – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss jelentéséből, amely a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslésen alapul.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Botrány: durván beleszólt a választásokba a mesterséges intelligencia ebben az EU-s országban

Botrány: durván beleszólt a választásokba a mesterséges intelligencia ebben az EU-s országban

Az AI-generált megtévesztő tartalmak választási időszakban történő terjesztése sértheti az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvényét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says trade talks with Canada 'terminated' over anti-tariffs advert

Trump says trade talks with Canada 'terminated' over anti-tariffs advert

The US president says he is axing negotiations over an advert that used Ronald Reagan speaking negatively about tariffs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 06:20
Világcsúcsot úszott Kós Hubert
2025. október 23. 22:18
Robbie Keane megérezte, hogy ez Zachariassen mérkőzése lesz
×
×
×
×