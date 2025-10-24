Forma–1, Szoboszlai, Fradi, El Clásico: itt a zsúfolt sporthétvége teljes menetrendje

október 24., péntek:
M4 Sport
9.00: Torna, vb, szerenkénti döntők, Jakarta
16.00: Úszás, vk, előfutamok, Toronto
18.00: Labdarúgás, női felkészülési mérkőzés, Magyarország-Luxemburg
20.30: Forma-1, Mexikói Nagydíj, 1. szabadedzés
22.15: Pályakerékpár, vb, Chile
Sport 1
14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok
19.00: Darts, Eb, Dortmund
Eurosport 1
12.45 és 19.45: Sznúker, Northern Ireland Open, negyeddöntő
23.00: Pályakerékpár, vb, Chile
Eurosport 2
8.45, 10.25, 13.00 és 14.50: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc női, férfi és páros rövid program, Kína
23.00: Golf, PGA Tour, Black Desert Championship
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ittihad - al-Hilal
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Sevilla
Arena4
18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Schalke 04-Darmstadt
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Werder Bremen-Union Berlin
Match 4
7.00, 8.00 és 9.00: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, edzés
21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-West Ham United
október 25., szombat:
M4 Sport
0.00: Forma-1, Mexikói Nagydíj, 2. szabadedzés
9.00: Torna, vb, szerenkénti döntők, Jakarta
14.30: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia FC-MTK Budapest
17.00: Labdarúgás, NB I, Diósgyőri VTK-Paksi FC
19.30 és 23.00: Forma-1, Mexikói Nagydíj, 3. szabadedzés, időmérő edzés
M4 Sport+
15.15: Kosárlabda, férfi NB I, Kaposvár-Körmend
17.30: Kézilabda, női NB I, Esztergom-Mosonmagyaróvár
19.30: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza Spartacus FC-Kolorcity Kazincbarcika SC
Sport 1
15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Podravka Koprivnica - FTC-Rail Cargo Hungaria
17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, DVSC Schaeffler-Győri Audi ETO
20.00: Kézilabda, férfi, német bajnokság, Melsungen-Lemgo
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Benfica-Arouca
Sport 2
1.00: Baseball, MLB, World Series, 1. mérkőzés: Toronto Blue Jays-Los Angeles Dodgers
13.00 és 19.00: Darts, Európa-bajnokság, Dortmund
Eurosport 1
9.30 és 12.45: Alpesi sí, világkupa, női óriás-műlesiklás, 1. és 2. futam
14.10 és 19.45: Sznúker, Northern Ireland Open, elődöntő
23.30: Pályakerékpár, vb, Chile
Eurosport 2
8.30, 10.30, 12.40 és 14.50: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, női, férfi és páros kűr, Kína
23.00: Golf, PGA Tour, Black Desert Championship
Spíler 1
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Sunderland
18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Brighton
20.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Liverpool
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Real Oviedo
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Elche
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Getafe
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Villarreal
Arena 4
2.30, 3.15 és 4.00: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 2. szabadedzés
4.45, 6.45 és 7.45: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, MotoGP, Moto3, Moto2, időmérő edzés
8.30: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, MotoGP, sprintfutam
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Mönchengladbach-Bayern München
18.00: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-1. FC Köln
20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Fortuna Düsseldorf
Match 4
0.00: Autósport, NASCAR Truck Series, Martinsville
13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Ipswich Town-West Bromwich Albion
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Fulham
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, SSC Napoli-Internazionale
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cremonese-Atalanta
október 26., vasárnap
M4 Sport
0.30: Úszás, vk, döntők, Toronto
12.45: Labdarúgás, NB I, Kisvárda Master Good-ETO FC
15.00: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-Újpest FC
17.30: Labdarúgás, NB I, Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC
21.00: Forma-1, Mexikói Nagydíj, futam
M4 Sport+
15.00: Jégkorong, Erste Liga, DVTK Jegesmedvék-BJA
18.00: Kézilabda, férfi NB I, Balatonfüred - OTP Bank-Pick Szeged
19.45: Pályakerékpár, vb, Chile
Sport 1
13.00 és 19.00: Darts, Eb, Dortmund
Sport 2
13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Odense-Sola
15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Ikast-Brest
20.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Detroit Pistons-Boston Celtics
23.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks
Eurosport 1
9.30 és 12.45: Alpesi sí, világkupa, férfi óriás-műlesiklás, 1. és 2. futam
14.10 és 19.45: Sznúker, Northern Ireland Open, döntő
Eurosport 2
13.35 és 15.05: Terepkerékpár, Overijse, női és férfi
17.20: Pályakerékpár, világbajnokság, Chile
21.30: Golf, PGA Tour, Black Desert Championship
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Crystal Palace
17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Tottenham Hotspur
19.35: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Nottingham Forest
Spíler 2
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-FC Barcelona
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Celta Vigo
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Alavés
Arena 4
4.00: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, MotoGP, Fan Parade
4.45, 6.00 és 7.15: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, futam
13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Kaiserslautern-Nürnberg
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayer Leverkusen-Freiburg
18.00: Amerikaifutball, NFL, Carolina Panthers-Buffalo Bills
21.15: Amerikaifutball, NFL, Denver Broncos-Dallas Cowboys
Match 4
1.30: Autósport, NASCAR Truck Series, Martinsville
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-Genoa
15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Manchester City
19.00: Autósport, NASCAR Cup Series, Xfinity 500