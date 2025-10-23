ARÉNA - PODCASTOK
389.73
2025. október 23. csütörtök
A 106. Tour de France profi országúti kerékpáros körverseny harmadik, a belgiumi Binche és a franciaországi Epernay közötti 215 kilométeres szakasza 2019. július 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

Megvannak a Tour de France útvonalai

Infostart / MTI

Spanyolországból rajtol a férfiak, Svájcból a nők 2026-os Tour de France országúti kerékpáros körversenye.

A csütörtöki, párizsi útvonal-bemutatón elhangzott, hogy a férfiak Barcelonából kezdik meg az összesen 3333 kilométeres viadalt július 4-én egy 19 kilométeres csapatidőfutammal. A 3. szakasz már érinti Franciaországot. A 19. és a 20. etap befutója egyaránt a 21 hajtűkanyaros Alpe d'Huezen lesz, míg a záróetap hagyományosan Párizsban, a Champs-Elysées-n ér véget július 26-án. Ekkor a bringások - akárcsak idén - megmásszák macskaköves a Montmartre-t is

"Köszönhetően a párizsi olimpiának, fenomenális volt a siker. Az olimpia nélkül a Tour soha nem ment volna át a Montmartre-on. Hihetetlen volt a hangulat és az atmoszféra a Rue Lepicen" - mondta Christian Prudhomme versenyigazgató. "Igazából az volt a vágy, hogy a nehezebb szakaszok a Tour végefelé következzenek. Három kimondottan csúcsbefutó lesz az utolsó négy napon, és ebből kétszer egymás után az Alpe d'Huezen. Bárki is viselje a sárga trikót 48 órával Párizs előtt, nem mondhatja azt, hogy vége."

A spanyolországi rajt után a Pireneusokon át érkezik a mezőny Franciaországba, az első komolyabb hegyi teszt a hatodik szakaszon lesz, ekkor a Col du Tourmalet-t is meg kell mászni. Egyetlen egyéni időfutam szerepel a programban, a július 21-i 16. szakasz, ekkor 26 kilométert kell tekerni.

A leghosszabb etap a július 17-i lesz, amikor Dole és Belfort között 205 kilométert kell letekerni. A Tourt az M4 Sport élőben közvetíti majd.

A nők viadala kilencszakaszos, a rajt augusztus elsején lesz Lausanne-ban, a befutó pedig Nizzában augusztus 9-én. A női Tour érinti majd Európa egyik legkeményebb hegyét, a Mont Ventoux-t is. Az össztáv 1175 kilométer. A leghosszabb etap 175 kilométeres, erre augusztus 8-án Sisteron és Nizza között vár a mezőnyre.

A 2026-os férfi Tour de France programja

július 4., 1. szakasz: Barcelona-Barcelona, csapatidőfutam 19 km

július 5., 2. szakasz: Tarragona-Barcelona, 182 km

július 6., 3. szakasz: Granollers-Les Angles, 196 km

július 7., 4. szakasz: Carcassonne-Foix, 182 km

július 8., 5. szakasz: Lannemezan-Pau, 158 km

július 9., 6. szakasz: Pau - Gavarnie-Gedre, 186 km

július 10., 7. szakasz: Hagetmau - Bordeaux, 175 km

július 11., 8. szakasz: Périgueux - Bergerac, 182 km

július 12., 9. szakasz: Malemort-Ussel, 185 km

július 13.: szünnap

július 14., 10. szakasz: Aurillac-Le Lioran, 167 km

július 15., 11. szakasz: Vichy-Nevers, 161 km

július 16., 12. szakasz: Nevers Magny-Cours versenypálya - Chalon-sur-Saône, 181 km

július 17., 13. szakasz: Dole-Belfort, 205 km

július 18., 14. szakasz: Mulhouse-Le Markstein, 155 km

július 19., 15. szakasz: Champagnole - Plateau de Solaison, 184 km

július 20.: szünnap

július 21., 16. szakasz: Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains, egyéni időfutam, 26 km

július 22., 17. szakasz: Chambéry-Voiron, 175 km

július 23., 18. szakasz: Voiron - Orcieres-Merlette, 185 km

július 24., 19. szakasz: Gap - Alpe d'Huez, 128 km

július 25., 20. szakasz: Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez, 171 km

július 26., 21. szakasz: Thoiry - Párizs, Champs-Elysées, 130 km

A 2026-os női Tour de France programja

augusztus 1., 1. szakasz: Lausanne - Lausanne, 137 km

augusztus 2., 2.szakasz: Aigle-Genf, 149 km

augusztus 3., 3. szakasz: Genf-Poligny, 157 km

augusztus 4., 4. szakasz: Gevrey-Chambertin - Dijon (egyéni időfutam), 21 km

augusztus 5., 5. szakasz: Mâcon - Belleville-en-Beaujolais, 140 km

augusztus 6., 6. szakasz: Montbrison - Tournon-sur-Rhône, 153 km

augusztus 7., 7. szakasz: La Voulte-sur-Rhône - Mont Ventoux, 144 km

augusztus 8., 8. szakasz: Sisteron-Nizza, 175 km

augusztus 9., 9. szakasz: Nizza-Nizza, 99 km

sport

tour de france

országúti kerékpározás

×