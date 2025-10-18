ARÉNA - PODCASTOK
Tizennyolc focimeccs, szinte lehetetlen választani - sport a tévében

Infostart / MTI

A válogatottszünet után folytatódnak a nemzeti labdarúgó-bajnokságok, de F1-hétvége is van. Mutatjuk a teljes szombati tévés sportkínálatot!

M4 Sport

14.00: Labdarúgás, NB I, MTK Budapest-Nyíregyháza

16.15: Labdarúgás, NB I, Paks-Debreceni VSC

19.00: Forma-1, Egyesült Államok Nagydíja, sprintfutam

20.30: Labdarúgás, NB I, ETO FC-Diósgyőri VTK

23.00: Forma-1, Egyesült Államok Nagydíja, időmérő edzés

M4 Sport+

15.30: Kosárlabda, férfi, NB I, Sopron-Falco

17.45: Kézilabda, férfi, NB I, Szeged-Csurgó

19.30: Rövidpályás gyorskorcsolya, vk, Montreal

Sport 1

9.00: Autósport, TCR, 1. futam, Indzse

13.00: Lóverseny, Kincsem+ Tuti

17.45: Kézilabda, férfi, Európa-kupa, 2. forduló, visszavágó, Tatabánya-Naerbo

19.45: Kézilabda, férfi, német bajnokság, Kiel-Melsungen

Sport 2

18.45: Labdarúgás, török bajnokság, Basaksehir-Galatasaray

21.15: Labdarúgás, Portugál Kupa, Pacos Ferreira-Sporting CP

Eurosport 1

13.50: Kerékpár, holland körverseny, 4. szakasz

Eurosport 2

13.45, 15.00: Motorsport, Superbike, vb, Jerez, SSP, SBK 1.futam

18.10, 20.00: Műkorcsolya, Grand Prix, férfiak, rövid program; párosok, kűr

Spíler 1

13.20: Labdarúgás, Premier League, Nottingham Forest-Chelsea

15.50: Labdarúgás, Premier League, Manchester City-Everton

18.20: Labdarúgás, Premier League, Fulham-Arsenal

20.35: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr - al-Fateh

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, La Liga, Sevilla-Mallorca

16.10: Labdarúgás, La Liga, FC Barcelona-Girona

18.25: Labdarúgás, La Liga, Villarreal-Real Betis

20.55: Labdarúgás, La Liga, Atletico Madrid-Osasuna

Arena 4

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Hamburg

18.00: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Borussia Dortmund

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Roma-Internazionale

Match 4

8.45, 10.45: Motorsport, Superbike, vb, Jerez, SBK, 3. szabadedzés, SBK, Superpole

11.45, 12.45, 13.45, 15.00: Motorsport, Superbike, vb, Jerez, WCR, SSP300, SBK, SSP, 1. verseny

16.00: Labdarúgás, Premier League, Crystal Palace-Bournemouth

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-Napoli

22.00: Autósport, NASCAR, XFinity Series, United Rentals 250

Volodimir Zelenszkij a fehér házi találkozó után: bízunk az Egyesült Államokban

Volodimir Zelenszkij a fehér házi találkozó után: bízunk az Egyesült Államokban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tartott a Fehér Ház előtt, miután két és fél órát töltött a Fehér Házban, ahol Donald Trumppal találkozott. Azt amerikai elnök, távozóban a Fehér Házból, nem nyilatkozott a sajtónak.
 

A világ két legjobban őrzött limuzinja Budapesten

Donald Trump fogadta Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban

Német külügyminiszter: elfogadható Putyin budapesti látogatása

Beléphet-e Putyin az EU területére? Reagált az Európai Bizottság

Budapesti békecsúcs – megszólalt a TEK

Zelensky fails to secure Tomahawk missiles at talks with Trump

Zelensky fails to secure Tomahawk missiles at talks with Trump

Following the meeting, Trump calls for Kyiv and Moscow to "stop where they are" and end the war.

