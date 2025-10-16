Játékoskeringőre hívhatja a Red Bull-belépés az Újpestet – vannak biztató minták

Hogy miben áll az Újpest FC és a Red Bull friss együttműködése, annak részleteiről még nem sokat tudni, tulajdonképpen csak annyit, hogy „valami lesz” – vélekedett az InfoRádióban Szabados Gábor sportközgazdász. A mintázatok alapján alkothatunk képet.

„Az elég valószínűnek tűnik, hogy az Újpest nem tagozódik úgy be a Red Bull-birodalomba, ahogy más csapatok, mint mondjuk a Salzburg vagy a Lipcse, tehát a Red Bull nem válik – főleg nem 100 százalékos – tulajdonossá az Újpestben, hanem valamilyen szakmai együttműködést lehet feltételezni. Azt tudjuk ugye, hogy a Red Bull csapatoknak nagyon komoly egységesített szakmai felépítése van, aminek az egyik fő célja az, hogy fiatalokat és más, eddig alacsonyabban értékelt játékosokat neveljenek ki, építsenek fel és értékesítsenek más klubok számára, és ezt hálózaton belül is végzik, tehát akár lépcsőfokonként lehet lépegetni egyik csapattól a másikig” – részletezte a Red Bull-rendszer előnyeit.

Erre a legjobb példa éppen Szoboszlai Dominik, aki a másodosztályú Lieferingtől a Salzburgon keresztül jutott el Lipcsébe, és onnan Liverpoolba nagyon komoly átigazolási összegért, de rengeteg más példát is lehetne mondani.

Szabados Gábor szerint az együttműködés jellege olyan lehet, hogy a szakmai munkában jelennek meg tanácsadóként a Red Bull szakemberei, de

akár még a játékosforgalomba is bekapcsolódhatnak a lila-fehérek; játékosok felépítésében vehetnek részt, akár a Red Bull csoporttól érkező labdarúgókéba is, de újpesti fiatalok is bekerülhetnek a „vérkeringésbe”.

Ahol pedig a Red Bull megjelenik, ott nagyon komoly marketingtevékenységet is kifejt, tehát elképzelhető, hogy az Újpest szponzorai között nagyon markánsan megjelenik majd a Red Bull, de az a sportközgazdász szerint nehezen elképzelhető, hogy még a jelenleginél is sokkal nagyobb legyen a magyarországi márka-marketingtevékenység, mert már így sem kicsi.

És az sem véletlen, hogy Lőw Zsolt személyesen megjelent a bejelentéskor – a képeken is szerepel –, méghozzá együtt az Újpestet vezető Ratatics Péterrel, valamint Jürgen Klopp edzőlegendával és Mario Gomezzel, ez ugyanis kapocs lehetne az Újpest bevonásához a Red Bull-világba.

Szabados Gábor elmondta még, hogy a Red Bull

az utóbbi időben határozottan nyitott olyan együttműködések felé, ahol nem 100 százalékos tulajdonos,

ilyen például a Leeds United vagy a francia első osztályba feljutott Paris FC, amelynek stadionja a PSG-é mellett van; mindkettőben alig 10 százalék tulajdona van az energiaitalos vállalatnak, de markánsan megjelenik szponzorként. Ez pedig arra jó neki, hogy ha jól "optimalizál", sok helyen lesznek kapcsolatai, és olyan piacokhoz is hozzáfér, amelyekhez eddig nem.

A sportközgazdász szerint az Újpest fejlesztésében „komoly potenciál” van, a hagyományai és országos népszerűsége adott, a cél az lehet, hogy a Ferencváros nyomában meghatározó klub legyen Magyarországon, a Red Bull-együttműködés ebben jelenthet komoly előrelépést.

„Ez ideig-óráig sikerült korábban a Videotonnak, de ezen a szinten kiemelkedő csapat nincsen, az Újpest lehet az, köztes pozícióban a Ferencváros és a mezőny többi része között. Utána már egy jóval nagyobb lépés lenne a Ferencvárossal is felvenni a versenyt” – húzta alá Szabados Gábor.

Szurkolói reakció: