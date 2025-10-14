ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 14. kedd
Telki, 2025. május 20.Marco Rossi szövetségi kapitány a júniusi barátságos mérkőzésekre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretének kihirdetésén a telki edzőközpontban 2025. május 20-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Portugál-magyar - Nincs semmilyen meglepetés a kezdőben

Infostart / MTI

Mindkét eltiltott játékosunk visszatér. Lukács Dániel és Tóth Alex az "áldozat".

A várakozásoknak megfelelően az eltiltását letöltő Sallai Roland és Varga Barnabás újra a kezdőcsapatban kapott helyet a magyar labdarúgó-válogatottban, amely ma este Portugália vendégeként lép pályára világbajnoki selejtezőmérkőzésen.

Marco Rossi szövetségi kapitány maradt a négyvédős rendszernél, azaz a kapus Tóth Balázs előtt a "szokásos" Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila, Kerkez Milos szerepel. A nyáron Nemzetek Ligája-győztes ellenfél támadásainak szűrését ezúttal is Schäfer Andrásra és Styles Callumra bízta az olasz szakvezető. Elöl viszont mindkét visszatérő játékosára az első perctől számít, így a középpályás Tóth Alex és az örmények ellen betaláló támadó, Lukács Dániel maradt ki a kezdő tizenegyből. Varga Barnabás lesz az előretolt ék, míg a kiszolgálása Bolla Bendegúz, Sallai Roland és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik feladata lesz.

A portugál fővárosban már a kora délutáni órákban érezhető volt, hogy fontos mérkőzést rendeznek, ugyanis egyre több futballmezbe öltözött ember rótta az utcákat, természetesen a hazaiak fölényben voltak, de nem kevés magyar drukker érkezett Lisszabonba. Egy magyar csoport ellátogatott a Benfica otthonához, ugyanis a Fény Stadionjánál megkoszorúzták a 2004 januárjában elhunyt Fehér Miklós emlékművét.

A portugálok között általános vélekedés volt, hogy 3-0 lesz a végeredmény - talán megszokásból, mert a legutóbbi három portugáliai összecsapás éppen ilyen eredménnyel zárult. Amíg a hazai szimpatizánsok a könnyed győzelem mellett a vb-részvételt megünneplendő fiesztára készültek, addig a magyarok inkább a szeptemberihez hasonló, szoros összecsapásban reménykedtek és abban, hogy 1956 után ismét sikerül legalább gólt szerezni Portugáliában.

A három forduló után százszázalékos teljesítménnyel éllovas és a vb-részvétel küszöbén álló portugál, illetve a második helyen álló magyar válogatott összecsapása - közép-európai idő szerint - 20.45-kor kezdődik a Sporting Lisboa által használt José Alvalade Stadionban, ahol a szerb Srdan Jovanovic lesz a játékvezető.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Tóth Bal. - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Szoboszlai, Sallai - Varga B.

