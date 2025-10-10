ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 10. péntek
Nyitókép: Unsplash

Csata jön Ukrajna ellen - sport a tévében

Infostart / MTI

A 21 éven aluli labdarúgó-válogatottak Eb-selejtezőn szerepelnek egymás ellen. Este aztán jönnek a nagyok - a franciák, a németek és a belgák is.

M4 Sport

9.00: Nyíltvízi úszás, világkupa, Golfo Aranci, férfi 10 km

12.00: Nyíltvízi úszás, világkupa, Golfo Aranci, női 10 km

16.00: Úszás, világkupa, előfutamok, Carmel

18.00: Labdarúgás, U21-es Európa-bajnoki selejtező, Ukrajna-Magyarország

20.00: Futsal, férfi NB I, Újpest-Nyíregyháza

Sport 1

14.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok

20.00: Darts, World Grand Prix, Leicester

Eurosport 1

8.00 és 13.30: Sznúker, Xi'an Grand Prix

22.00: Hegyikerékpár, világkupa, Mont-Sainte-Anne, nők

22.50: Hegyikerékpár, világkupa, Mont-Sainte-Anne, férfiak

Spíler 1

20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Franciaország-Azerbajdzsán

Spíler 2

20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Németország-Luxemburg

Arena 4

9.00 és 12.30: Tenisz, ATP-torna, Sanghaj

20.30: Labdarúgás, vb-selejtező, Belgium - Észak-Macedónia

Match 4

11.30 és 15.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, Superbike, 1. és 2. szabadedzés

14.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SSP Superpole, futam

16.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SSP300 Superpole, futam

20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Izland-Ukrajna

Orbán Viktor péntek reggel Kolozsváron: békében és együttműködésben akarunk élni, ezt a döntést minden nap meg kell hozni

A Kossuth rádió kolozsvári kihelyezett stúdiójában kezdte pénteki munkanapját Orbán Viktor miniszterelnök. "Tapasztalt és tiszteletre méltó ember a miniszterelnök, ha valakinek van esélye, hogy a csálén álló szénakazlat visszaigazítsa, az Ilie Bolojan ilyen" - fogalmazott az RMDSZ kongresszusa előtt, ahol a román kormányfővel is találkozik pénteken.
VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
Kormányzati leállás ide, vagy oda: jön az amerikai inflációs adat

A kormányzati leállás közepette a Fehér Ház utasította a Munkaügyi Statisztikai Hivatalt (BLS), hogy hívja vissza munkatársait és időben fejezze be a szeptemberi fogyasztói árindex (CPI) jelentést, mivel az adat kulcsfontosságú a jövő évi társadalombiztosítási kifizetések kiszámításához.

Péntekre megembereli magát a forint? Elképesztő, ami a piacokon készülhet

Az eurót péntek reggel 391,04 forinton jegyezték az előző délutáni 391,24 forint után.

Israel approves Trump’s plan for Gaza ceasefire and hostage release

A ceasefire was due to come into effect once Israel had given its approval, but eyewitnesses tell the BBC there were strikes on Gaza overnight.

2025. október 9. 22:22
Nagy skalpot gyűjtött be a Veszprém
2025. október 9. 22:10
Pink October: jó ügy érdekében öltöznek rózsaszínbe a hazai jégkorongozók
