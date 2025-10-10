Csata jön Ukrajna ellen - sport a tévében

M4 Sport
9.00: Nyíltvízi úszás, világkupa, Golfo Aranci, férfi 10 km
12.00: Nyíltvízi úszás, világkupa, Golfo Aranci, női 10 km
16.00: Úszás, világkupa, előfutamok, Carmel
18.00: Labdarúgás, U21-es Európa-bajnoki selejtező, Ukrajna-Magyarország
20.00: Futsal, férfi NB I, Újpest-Nyíregyháza
Sport 1
14.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok
20.00: Darts, World Grand Prix, Leicester
Eurosport 1
8.00 és 13.30: Sznúker, Xi'an Grand Prix
22.00: Hegyikerékpár, világkupa, Mont-Sainte-Anne, nők
22.50: Hegyikerékpár, világkupa, Mont-Sainte-Anne, férfiak
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Franciaország-Azerbajdzsán
Spíler 2
20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Németország-Luxemburg
Arena 4
9.00 és 12.30: Tenisz, ATP-torna, Sanghaj
20.30: Labdarúgás, vb-selejtező, Belgium - Észak-Macedónia
Match 4
11.30 és 15.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, Superbike, 1. és 2. szabadedzés
14.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SSP Superpole, futam
16.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SSP300 Superpole, futam
20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Izland-Ukrajna