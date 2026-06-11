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Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Zárkatársa halálát okozta a fogvatartott

Infostart / MTI

Halált okozó testi sértés bűntette miatt jogerősen 5 év 6 hónap börtönre ítélt a Győri Ítélőtábla egy fogvatartottat, aki zárkatársa halálát okozta - közölte a táblabíróság döntését a Győri Fellebbviteli Főügyészség.

A döntéssel a bíróság – egyetértve az ügyészi indítvánnyal – helybenhagyta az első fokon eljáró Szombathelyi Törvényszék határozatát.

A többszörösen büntetett előéletű vádlott 2025-ben elzárás büntetését töltötte. Azonos zárkában volt elhelyezve a sértettel, akinek többször megette a kenyerét és veréssel is fenyegette. Egy alkalommal a sértett megígérte, hogy kávéért cserébe átadja neki az ételét, azonban azt mégis megette.

A vádlott emiatt többször megütötte és közepes erővel bordatájékon megrúgta a sértettet, akit kórházba vittek, ahol később meghalt. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló, életveszélyes sérüléseket szenvedett, amelyek súlyos betegségei mellett közrejátszottak a halálában – olvasható a közleményben.

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