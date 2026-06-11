Zárkatársa halálát okozta a fogvatartott

A döntéssel a bíróság – egyetértve az ügyészi indítvánnyal – helybenhagyta az első fokon eljáró Szombathelyi Törvényszék határozatát.

A többszörösen büntetett előéletű vádlott 2025-ben elzárás büntetését töltötte. Azonos zárkában volt elhelyezve a sértettel, akinek többször megette a kenyerét és veréssel is fenyegette. Egy alkalommal a sértett megígérte, hogy kávéért cserébe átadja neki az ételét, azonban azt mégis megette.

A vádlott emiatt többször megütötte és közepes erővel bordatájékon megrúgta a sértettet, akit kórházba vittek, ahol később meghalt. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló, életveszélyes sérüléseket szenvedett, amelyek súlyos betegségei mellett közrejátszottak a halálában – olvasható a közleményben.