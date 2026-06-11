A tervezett megbeszélésekről Szergej Lavrov, az orosz diplomácia vezetője szerdán Kazanyban tett előzetesen bejelentést, megjegyezve, hogy az általa irányított tárcánál készek meghallgatni a diplomatákat, de nem éreznek nagy optimizmust.

Lavrov megjegyezte, hogy a Nyugatnak, az „európai trojkának” már lett volna lehetősége befolyásolni a konfliktus megoldásának menetét, azonban negatív értelemben tűntek ki, amikor az egész történet antihőseivé váltak, és megtiltották Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy 2022 áprilisában Isztambulban aláírja a már egyeztetett és parafált megállapodást a rendezés elveiről és a harci cselekmények beszüntetéséről.