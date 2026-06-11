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Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az indiai partnerével, Szubrahmanjam Dzsaisankarral tartott moszkvai találkozóján 2025. augusztus 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Alekszandr Zemljanyicsenko

Az orosz külügyminisztériumban tárgyal a német, a francia és a brit nagykövet

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A misszióvezetőket, akik maguk kérték a találkozót az ukrajnai rendezés ügyében, miniszterhelyettesi szinten fogadták.

A tervezett megbeszélésekről Szergej Lavrov, az orosz diplomácia vezetője szerdán Kazanyban tett előzetesen bejelentést, megjegyezve, hogy az általa irányított tárcánál készek meghallgatni a diplomatákat, de nem éreznek nagy optimizmust.

Lavrov megjegyezte, hogy a Nyugatnak, az „európai trojkának” már lett volna lehetősége befolyásolni a konfliktus megoldásának menetét, azonban negatív értelemben tűntek ki, amikor az egész történet antihőseivé váltak, és megtiltották Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy 2022 áprilisában Isztambulban aláírja a már egyeztetett és parafált megállapodást a rendezés elveiről és a harci cselekmények beszüntetéséről.

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Kezdőlap    Külföld    Az orosz külügyminisztériumban tárgyal a német, a francia és a brit nagykövet

oroszország

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Fontos döntéseket hozott szerdai ülésén a Tisza-kormány, melyekről a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón mond részleteket Magyar Péter miniszterelnök. A tájékoztatón kiderült, hogy a kormány döntött a Diákhitel 1 kamatstopjának határidejének kitolásáról az év végéig, a babaváró hitelre vonatkozó moratóriumot is meghosszabbította a kormány. Ez utóbbi döntés 24 ezer családot érint. Budapest újabb haladékot kap a fizetési kötelezettségének teljesítésére, így később kell fizetnie a 37+12 milliárd forintot. Magyar Péter elmondása szerint a kórházak működtetésével megbízott KEF krónikusan alul volt finanszírozva, például a kórházi klímák karbantartására sem volt betervezve fedezet a költségvetésbe. Ezen is változtat az új kormány. Az eseményről a helyszínről élőben tudósítunk.

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