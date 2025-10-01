BL élőben: a Barcelonában pályára lépő PSG-ből három sztárcsatár hiányzik

QARABAG FC–FC KÖBENHAVN 2–0: A Ferencvárost búcsúztató azeri csapat megszerezte első győzelmét. A dánok ellen a gólokat Abdellah Zoubir és Addai szerezték.

UNION ST. GILLOISE–NEWCASTLE FC 0–4: A vártnál sokkal simábban nyertek a Szarkák, a gólokat Woltemade, Barnes és a duplázó Gordon szerezték, utóbbi két büntetőt értékesített.

FC BARCELONA–PARIS SAINT-GERMAIN 0–0: Mindkét csapat tartalékosan áll ki. A katalánoknál Szczęsny véd Joan Garcia helyett, Raphinha, Gavi és Fermin López is sérült. Lewandowski csak a cserék között. A BL címvédőjénél kidőlt a sorból Marquinhos, Doué, Kvarachelija és Dembélé is. A csatársort így Mbaye, Mayulu és Barcola alkotja.

ARSENAL–OLYMPIAKOSZ 1–0: A mérkőzés első negyedórájában abszolút domináló Ágyúsok Gabriel Martinelli góljával kerültek előnybe. A brazil csatár Bilbaóban, az első félidőben is szerzett gólt.

BAYER LEVERKUSEN–PSV 0–0: Ivan Perisic a kapuba fejelt, mégsem vezetnek a hollandok, a horvát vb-ezüstérmes lesen állt.

VILLARREAL–JUVENTUS 1–0: Giorgi Mikautadze bevette a Juve kapuját.

