Döbbenet a Premier League-ben: távozik az egyik legnépszerűbb londoni klub első embere

A klub közleménye hangsúlyozza, hogy a Tottenham Hotspur az elmúlt negyedszázadban átalakult. Az elmúlt 20 szezonból 18-ban európai kupákban szerepelt, megtartotta a helyét a világ legelismertebb futballklubjai között, folyamatosan befektetve akadémiájába, játékosaiba és létesítményeibe, új, világszínvonalú stadiont és egy korszerű edzőközpontot hozott létre. Számos fantasztikus sikert ért el a pályán – írja a közlemény – „beleértve a közelmúltbeli Európa Liga-kupa-győzelmet is”.

Kevésbé diplomatikusan és elfogultan: a Levy által vezetett korszak megkoronázása volt az Európa-liga győzelem, a Spurs 34 év után nyert fontos trófeát – az angol ligakupa 2008-as megnyerésétől eltekintve.

A klub kitér arra is, hogy a klub tudatosan építette fel az utódokat, Vinai Venkateshamot nevezte ki vezérigazgatónak, Thomas Frank lett a férfi, Martin Ho pedig a női csapat új menedzsere. (Utóbbinak akad magyar játékosa, Csiki Anna.) Peter Charrington csatlakozott az igazgatótanácshoz, és az újonnan létrehozott nem a napi ügyekkel foglalkozó elnöki pozícióját tölti be.

A 63 évesen távozó, ebben a szerepkörben az eltöltött évek számát tekintve Premier League-rekorder Daniel Levy elmondta: „Hihetetlenül büszke vagyok arra a munkára, amit a vezetőséggel és az összes alkalmazottunkkal együtt végeztem. Ezt a klubot egy globális nehézsúlyúvá építettük, amely a legmagasabb szinten versenyez. Sőt, mi több, egy közösséget építettünk. Szeretném megköszönni minden szurkolónak, aki az évek során támogatott. Nem mindig volt könnyű út, de sikerült nagyot előre lépni. Továbbra is szenvedélyesen fogok szurkolni a klubnak.”

Vinai Venkatesham személye egyébként több mint érdekes, hiszen a Spurs legnagyobb (a szurkolók szempontjából a gyűlölt jelző sem túlzás) riválistól, az Arsenaltól érkezett 2024-ben.

A brit sajtó feltételezi, hogy Levy távozásában, amely mindenképpen önkéntes, szerepet játszik a májusi európai siker, befejezettnek látja a „művet”. Továbbra is jelentős részvényes marad, és valószínűleg tulajdonosként továbbra is beleszólhat a stratégiai ügyekbe, még akkor is, ha hivatalos ügyvezetői hatalommal nem rendelkezik.