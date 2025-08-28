ARÉNA
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

A BL-sorsolás előtt: nem volt még ilyen keleti, nem volt még ilyen északi

Infostart

Szerda estére kialakult a Bajnokok Ligája főtáblás mezőnye, csütörtökön este hat és hét óra között minden érdekelt csapat megtudja, melyik nyolc csapattal kell játszania szeptember 16-tól. Előzetes a sorsolásra várva.

A tavalyi menetrendhez hasonlóan 29 csapatnak garantált helye volt, további hét jutott túl a selejtezőkön. A hétből öt a bajnokok ágáról, kettő pedig az erősebb ligák számára biztosított úton. Utóbbiról szólva: a Benfica második lett 2025 tavaszán a portugál bajnokságban, a Club Brugge (vagy FC Bruges) ugyanezt a helyezést érte el Belgiumban.

A 36 csapatot nézve, a legtöbbet az angolok adják, a Premier League-nek hat csapata lesz a mezőnyben – másképpen a mezőny hatoda angol lesz. A Liverpool, az Arsenal, a Manchester City és a Chelsea az alaphelyzetet tekintve BL-induló lett, a bajnoki ötödik Newcastle az ország koefficiens alapján fért még be a mezőnybe. A Tottenham az Európa-liga védőjeként indulhat.

Öt spanyol lesz, a Barcelona, a Real Madrid, az Atlético és az Athletic Bilbao mellé befért még, ugyancsak az ország nemzetközi kupaszereplésének jutalmaként, a bajnoki ötödik Villarreal is.

Németország és Olaszország négy-négy csapatot ad, Franciaország – noha a PSG a címvédő, de miután a maga bajnokságában is kivívta az indulás jogát, ez nem jelentkezik pluszban – három. Adjuk össze az öt „nagy” ország indulóinak számát: ez 22 a 36-ból.

Két csapattal szerepelhet a főtáblán a holland bajnokság (PSV, Ajax), valamint, a playoff kör sikerének tulajdoníthatóan, a belga és a portugál bajnokság is. A „maradék” nyolc helyen osztozik Dánia, Norvégia, Görögország, Törökország, Ciprus, Azerbajdzsán, Kazahsztán és Csehország képviselője. A 36 csapatos mezőnyben így 16 ország érdekelt.

A Ferencváros nem jutott el a főtáblára, pedig 2020 óta most volt rá a legjobb esélye. Mindhárom párharcában kiemelt volt, a hat mérkőzéséből valójában egyet rontott el, a Qarabağ elleni hazait, emiatt nem sikerült a nagy álom. (Ilyenkor muszáj melléírni egy mondatot, hogy alapesetben a második mérkőzést befolyásolhatta az első állása, most nem így volt.) Szembetűnő: Közép-Európát egyetlen csapat, a prágai Slavia képviseli.

Ha Európa térképére nézünk, ismét a nagy nyugat-európai ligák uralják a mezőnyt. Miután a Celtic és a Rangers is emlékezetes kudarcot szenvedett a playoff körben, az Egyesült Királyságból (másképpen: a Brit-szigetekről) csak angol csapatok maradtak versenyben. Ugyanakkor soha nem szerepelt még a főtáblán az Északi sarkkörön túli csapat (Bodø/Glimt). A norvég bajnok – ebben a műfajban – eddig „csak” azzal dicsekedhetett, hogy az európai futball legészakibb bajnokcsapata, immár a legészakibb BL-főtáblás is.

A legkeletibb pedig mostantól a Celticet kiejtő Kajrat, amelynek városa, 8600 kilométernyire fekszik, Lisszabontól. Különösen érdekes lesz majd, mikor kezdődnek a Kajrat hazai mérkőzései, mert a téli időszámításra átállás után, Londonnal, például, ötórás lesz az időeltolódás.

E két csapat (Kajrat, Bodø/Glimt), valamint a belga Union St.-Gilloise és a ciprusi Pafosz a mezőny abszolút BL-újonca. Ismertek a kalapok, minden csapat mindegyikből két ellenfelet kap.

1. kalap: Paris SG, Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Liverpool, Internazionale, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. kalap: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. kalap: Tottenham, PSV Eindhoven, AFC Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiakosz, Slavia Praha, Bodø/Glimt, Olympique Marseille

4. kalap: Köbenhavn, AS Monaco, Galatasaray, Union SG, Qarabağ, Athletic Club, Newcastle, Pafosz, Kajrat Almaty

A főtábla mérkőzésnapjai

  • 1. forduló: szeptember 16–18.
  • 2. forduló: szeptember 30.–október 1.
  • 3. forduló: október 21–22.
  • 4. forduló: november 4–5.
  • 5. forduló: november 25–26.
  • 6. forduló: december 9–10.
  • 7. forduló: január 20-21.
  • 8. forduló: január 28.

