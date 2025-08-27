Megbüntette a Lokit az MLSZ

Az MLSZ honlapja szerint a tíz nappal ezelőtti DVSC-Nyíregyháza élvonalbeli mérkőzéssel kapcsolatban a debrecenieket az egy meccsre szóló szektorbezárás mellett pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, mert szurkolóik megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak, valamint pirotechnikai eszközöket használtak.

A Diósgyőr a Kazincbarcika, a Ferencváros pedig a Nyíregyháza elleni találkozó miatt kapott pénzbüntetést és szektorbezárást, de utóbbi végrehajtását a miskolciak és a címvédő fővárosiak esetében is fél évre felfüggesztették.

A fegyelmi bizottság rasszista megnyilvánulások miatt eljárást indított

a DVTK-val, a Honvéddal, a Nyíregyházával és a Zalaegerszeggel, megbotránkoztató bekiabálások miatt a DVSC-vel, az Újpesttel és a Videotonnal szemben. Ezekben az ügyekben a jövő hétre várható döntés.

Az NB II-ben szereplő Csákvár két játékosát is kiállították vasárnap a Budapest Honvéd otthonában lejátszott találkozón, Somfalvi Bencét négy, Helembai Márkot két bajnoki mérkőzésre tiltották el.