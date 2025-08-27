Döntő próbatétel előtt a Ferencváros – sport a tévében

M4 Sport
17.30: Atlétika, Gyémánt Liga, Zürich
19.30: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Svédország-Finnország
Sport 1
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 4. forduló, visszavágó, Benfica-Fenerbahce
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.45: Kézilabda, német férfibajnokság, Hannover-Burgdorf - Gummersbach
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 4. forduló, visszavágó, Club Brugge-Rangers
Eurosport 1
18.45: Tenisz, US Open
16.15: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, férfiak, 5. szakasz
Eurosport 2
16.30: Tenisz, US Open
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, 2. forduló, Grimsby-Manchester United
RTL
18.40: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 4. forduló, visszavágó, Qarabag FK-Ferencváros