Tóth Alex, a Ferencváros játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Qarabag mérkőzés után a Groupama Arénában 2025. augusztus 19-én. Ferencváros-Qarabag 1-3.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Döntő próbatétel előtt a Ferencváros – sport a tévében

Infostart / MTI

Az azeri Qarabagtól elszenvedett 3–1-es vereség után kevés a Fradi esélye a továbbjutásra a Bajnokok Ligája rájátszásában. Az este 7 előtt kezdődő mérkőzés mellett atlétika, kosárlabda, kézilabda, tenisz és további focimeccsek is szerepelnek a sportcsatornák élő kínálatában.

M4 Sport

17.30: Atlétika, Gyémánt Liga, Zürich

19.30: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Svédország-Finnország

Sport 1

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 4. forduló, visszavágó, Benfica-Fenerbahce

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.45: Kézilabda, német férfibajnokság, Hannover-Burgdorf - Gummersbach

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 4. forduló, visszavágó, Club Brugge-Rangers

Eurosport 1

18.45: Tenisz, US Open

16.15: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, férfiak, 5. szakasz

Eurosport 2

16.30: Tenisz, US Open

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, 2. forduló, Grimsby-Manchester United

RTL

18.40: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 4. forduló, visszavágó, Qarabag FK-Ferencváros

Döntő próbatétel előtt a Ferencváros – sport a tévében

labdarúgás

tenisz

kerékpár

kézilabdázó

sport a tévében

műsorajánló

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
