2025. augusztus 27. szerda Gáspár
A Ferencváros játékosai a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Qarabag mérkőzés után a Groupama Arénában 2025. augusztus 19-én. Ferencváros-Qarabag 1-3.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Erre már ne fogadjon, kiderült a konzulok száma a Qarabag–Ferencváros mérkőzésen

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Három magyar konzul lesz jelen a Ferencváros–Qarabag futballmérkőzés helyszínén szerdán Bakuban, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelezte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető arról számolt be, hogy az azeri csapattól elszenvedett múlt heti 3–1-es vereség után most itt a visszavágó ideje, ugyanis szerda este kerül sor a Bajnokok Ligája főtáblája előtti utolsó mérkőzésre Bakuban.

„A szokásokhoz híven a magyar konzulokra most is számíthatnak a szurkolók. Egy kollégánk a repülőtéren nyújt majd segítséget, további két konzulunk pedig a stadionban teljesít szolgálatot” – tájékoztatott a miniszter.

Probléma vagy baj esetén az ügyeleti telefonszám: +994 50 645 35 20. Szijjártó Péter mindenkinek jó szurkolást kíván.

Kedd este a norvég Bodö/Glimt, az azeri Kajrat Almati és a ciprusi Páfosz FC jutott a főtáblára jutott a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Ma este még Benfica-Fenerbahce, Club Brugge-Rangers és FC Köbenhavn - Basel mérkőzéseket rendelnek.

Az alapszakasz sorsolását csütörtökön tartják. A legrangosabb európai kupasorozat döntőjét Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án.

