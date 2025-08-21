ARÉNA
2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
Zeljko Gravric, a Győr játékosa (b) gólt szerez a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének negyedik fordulójában játszott ETO FC - Rapid Wien első mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 21-én.
Nyitókép: Illyés Tibor

Az ETO a harmadik hazai kupameccsét is megnyerte, előnnyel utazik Bécsbe

Infostart

Óriási csatában szerzett előnyt az ETO a Konferencia-liga playoff körében a bécsi Rapid ellen. Zseljko Gavrics első gólját még kiegyenlítette a Rapid, a másodikra már nem akadt válasz.

A szerb Zseljko Gavrics 2021 őszén Peter Stöger játékosa volt a Ferencvárosban. Kevés játéklehetőséget kapott, maradt benne tüske a kevés játéklehetőség miatt, de most „törlesztett”. Az osztrák mester csapata ellen két gólt is szerzett. Az ETO, akárcsak a Pjunik Jereván, majd az AIK Stockholm ellen is, újra nyert otthon. Előnnyel mehet Hütteldorfba, Bécsbe, a visszavágóra.

Az első játékrész mind a két fél részéről óvatos futballt hozott, nem született gól, helyzetből is kevés akadt. Ám a második félidőben Ouro beadása után Gavrics már a 28. másodpercben gólt szerzett.

A hátrányba került Rapid erősített, Bolla Bendegúz egymás után küldte a pontrúgásokat a kapu elé, aztán egy kontrából ki is egyenlített Nikolaus Wurmbrand révén. A következő percekben félő volt, hogy a jó tempót diktáló Rapid fordít, de az ETO jól védekezett – Petras kapus és Csinger különösen jól játszott –, majd a 82. percben Gavrics 18 méterről óriási gólt szerzett.

Az ETO 2–1-re, előnnyel utazik a jövő csütörtöki visszavágóra, ahol a tét a főtáblára jutás.

