Az ETO a harmadik hazai kupameccsét is megnyerte, előnnyel utazik Bécsbe

A szerb Zseljko Gavrics 2021 őszén Peter Stöger játékosa volt a Ferencvárosban. Kevés játéklehetőséget kapott, maradt benne tüske a kevés játéklehetőség miatt, de most „törlesztett”. Az osztrák mester csapata ellen két gólt is szerzett. Az ETO, akárcsak a Pjunik Jereván, majd az AIK Stockholm ellen is, újra nyert otthon. Előnnyel mehet Hütteldorfba, Bécsbe, a visszavágóra.

Az első játékrész mind a két fél részéről óvatos futballt hozott, nem született gól, helyzetből is kevés akadt. Ám a második félidőben Ouro beadása után Gavrics már a 28. másodpercben gólt szerzett.

A hátrányba került Rapid erősített, Bolla Bendegúz egymás után küldte a pontrúgásokat a kapu elé, aztán egy kontrából ki is egyenlített Nikolaus Wurmbrand révén. A következő percekben félő volt, hogy a jó tempót diktáló Rapid fordít, de az ETO jól védekezett – Petras kapus és Csinger különösen jól játszott –, majd a 82. percben Gavrics 18 méterről óriási gólt szerzett.

Az ETO 2–1-re, előnnyel utazik a jövő csütörtöki visszavágóra, ahol a tét a főtáblára jutás.