ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.02
usd:
337.97
bux:
104747.78
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: ARENA4

Közelít Magyarország felé a MotoGP mezőnye

Infostart

Jövő héten rendezik a történelmi MotoGP Magyar Nagydíjat, amire több mint 30 évet kellett várni.

Mielőtt a Balaton Park Circuitre érkezne a mezőny, a nyári szünet utáni első verseny Ausztriában lesz, az ARENA4 csapata pedig a helyszínről jelentkezik ezen a hétvégén, hogy a közvetítéseken túl riportokkal, interjúkkal, kulisszatitkokkal szolgálja ki a közönséget. Kerek István, Szabó Róbert és Király László a paddockból jelentkeznek majd a legfrissebb hírekkel és érdekességekkel a pályamotorozás csúcskategóriájából.

A Red Bull Ring a KTM hazai pályája, azonban eddig a Ducati volt a legsikeresebb Ausztriában, és minden körülmény adott ahhoz, hogy a márka sikerszériája folytatódjon. A Ducati nyergében ülő Marc Márquez valósággal tarolt az idén, és vasárnap megszerezheti élete első királykategóriás győzelmét a Red Bull Ringen. A Network4 csatornái (ARENA4, MATCH4), valamint a NET4+ streamingszolgáltató hozzák el a magyar nézőknek a MotoGP idény minden izgalmas mozzanatát. Az osztrák, majd természetesen a hazai nagydíj a szokásosnál is kiemeltebb figyelmet kap a helyszíni közvetítéseknek köszönhetően. A MotoGP fő futamának közvetítése vasárnap 13.15-kor kezdődik.

A motorsportok szerelmesei ezen a hétvégén a MotoGP mellett NASCAR futamot is láthatnak a ARENA4, valamint a NET4+ képernyőjén. Az amerikai széria a Richmond Racewayre látogat, az alapszakaszból már csak ez, valamint a legendás daytonai verseny van hátra mielőtt kezdetét veszi a rájátszás. Sok versenyző számára létkérdés, hogy helyet biztosítson magának a folytatásban, ezért minden eddiginél kiélezettebb, keményebb és merészebb küzdelem várható. A NASCAR futamot vasárnap hajnalban 01:30-tól élőben láthatják.

Kezdőlap    Sport    Közelít Magyarország felé a MotoGP mezőnye

sport

közvetítés

magyar nagydíj

motogp

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt lehet Európa válasza a kínai akkumulátorok előrenyomulására

Itt lehet Európa válasza a kínai akkumulátorok előrenyomulására

Alig pár hete, hogy az EU versenyképességi szövetségre lépett Japánnal, máris itt lehet az első jele annak, hogy tényleg közös stratégiát építhetnek a megváltozott geopolitikai és világkereskedelmi helyzet kihívásaira. A német Bosch a japán Mitsubishivel alapít közös vállalatot, amelynek fő célja az lesz, hogy szolgáltatásként értékesítsen akkumulátorokat Európa-szerte, ezzel lehetővé téve, hogy az EU-s országokban is alacsonyabb belépési küszöb mellett válthassanak az emberek elektromos autókra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Életveszélyes terméket hív vissza a TEDi: ha van ilyened, azonnal vidd nekik vissza!

Életveszélyes terméket hív vissza a TEDi: ha van ilyened, azonnal vidd nekik vissza!

A TEDi Árukereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott Habkanál megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin and Trump to discuss ending Ukraine conflict, Kremlin says, as Zelensky meets Starmer

Putin and Trump to discuss ending Ukraine conflict, Kremlin says, as Zelensky meets Starmer

A Kremlin aide says the leaders will hold a joint news conference after their "one-on-one" meeting in Alaska on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 13:40
A Puskás Akadémia a Ferencváros ellen próbál javítani a hétvégén
2025. augusztus 14. 13:16
A Real Madrid és az Atlético sokat költött, a Barcelona keveset
×
×
×
×