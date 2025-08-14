Közelít Magyarország felé a MotoGP mezőnye

Mielőtt a Balaton Park Circuitre érkezne a mezőny, a nyári szünet utáni első verseny Ausztriában lesz, az ARENA4 csapata pedig a helyszínről jelentkezik ezen a hétvégén, hogy a közvetítéseken túl riportokkal, interjúkkal, kulisszatitkokkal szolgálja ki a közönséget. Kerek István, Szabó Róbert és Király László a paddockból jelentkeznek majd a legfrissebb hírekkel és érdekességekkel a pályamotorozás csúcskategóriájából.

A Red Bull Ring a KTM hazai pályája, azonban eddig a Ducati volt a legsikeresebb Ausztriában, és minden körülmény adott ahhoz, hogy a márka sikerszériája folytatódjon. A Ducati nyergében ülő Marc Márquez valósággal tarolt az idén, és vasárnap megszerezheti élete első királykategóriás győzelmét a Red Bull Ringen. A Network4 csatornái (ARENA4, MATCH4), valamint a NET4+ streamingszolgáltató hozzák el a magyar nézőknek a MotoGP idény minden izgalmas mozzanatát. Az osztrák, majd természetesen a hazai nagydíj a szokásosnál is kiemeltebb figyelmet kap a helyszíni közvetítéseknek köszönhetően. A MotoGP fő futamának közvetítése vasárnap 13.15-kor kezdődik.

A motorsportok szerelmesei ezen a hétvégén a MotoGP mellett NASCAR futamot is láthatnak a ARENA4, valamint a NET4+ képernyőjén. Az amerikai széria a Richmond Racewayre látogat, az alapszakaszból már csak ez, valamint a legendás daytonai verseny van hátra mielőtt kezdetét veszi a rájátszás. Sok versenyző számára létkérdés, hogy helyet biztosítson magának a folytatásban, ezért minden eddiginél kiélezettebb, keményebb és merészebb küzdelem várható. A NASCAR futamot vasárnap hajnalban 01:30-tól élőben láthatják.