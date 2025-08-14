ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök
Keszthelyi Rita a női vízilabdatorna elődöntőjében játszott Magyarország - Spanyolország mérkőzésen a szingapúri vizes világbajnokságon az OCBC Aquatic Centre-ben 2025. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Keszthelyi Rita új szerepben

Infostart / MTI

Keszthelyi Rita bekerült a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (World Aquatics) sportolói bizottságába.

A WA csütörtökön a közösségi oldalán nevezte meg azt a húsz sportolót, akik 2025 és 2029 között a testület tagjai lesznek. A vízilabdázókat egy-egy férfi és női játékos képviseli. Előbbi a horvát válogatott világklasszis kapusa, a kétszeres világ- és Európa-bajnok Marko Bijac lett, míg utóbbi a magyar válogatott csapatkapitánya, akit a múlt hónapban a szingapúri vb legértékesebb játékosának választottak. A 33 éves Keszthelyi tizedik világbajnokságán vett részt, ezeken háromszor nyert ezüstérmet, egyszer bronzot, továbbá Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes.

A bizottság húszfős tagságának felét az úszók adják, a másik öt sportág - nyíltvízi úszás, szinkronúszás, műugrás, óriás-toronyugrás és vízilabda - pedig két-két versenyzővel képviselteti magát a testületben.

