Az UEFA megszegte saját szabályait

A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és az Európa-liga-győztes Tottenham szerda esti Szuperkupa-meccse nemcsak az izgalmakról és a végletekig kiélezett tizenegyespárbajról marad emlékezetes, hanem az UEFA által a kezdés előtt kifeszített molinó miatt is.

A pályára lépő játékosok előtt a szövetség a

„Ne öljétek meg a gyerekeket! Ne öljétek meg a civileket!”

feliratot mutatta be.

A transzparens felháborodást váltott ki izraeli futballkörökben. A kezdeményezést képmutatónak nevezték, és egy izraeli parlamenti képviselő így reagált:

„Hol voltatok október 7-én?”

2023. október 7-én a Hamász fegyveresei a dél-izraeli Negév kerületben fekvő Holit kibucban legalább 13 izraeli civilt öltek meg, és többeket túszul ejtettek.

A szerdai Szuperkupa-meccsen, majd a díjátadón két palesztin gyermek is részt vett: a 12 éves Tala és a kilencéves Mohamed, aki a háborúban elvesztette szüleit, és súlyosan megsérült Gázában – mindkettőjüket Milánóba szállították orvosi kezelésre. Rajtuk kívül kilenc, Olaszországban élő, konfliktuszónákból – Afganisztánból, Irakból, Nigériából és Ukrajnából – érkezett menekült gyermek is jelen volt az udinei mérkőzésen.

A felirat azért is váltott ki feszültséget, mert az UEFA saját szabályai tiltják bármilyen politikai, ideológiai vagy vallási üzenet megjelenítését a stadionokban a mérkőzések előtt, alatt és után. Az előírások megsértése súlyos pénzbírságot és egyéb fegyelmi büntetést vonhat maga után – ennek ellenére a szövetség maga vállalta fel a politikai üzenet kifeszítését.

Az UEFA Gyermekalapítványa kedden közölte: bővíti humanitárius erőfeszítéseit a gázai gyerekek megsegítésére, és három segélyszervezettel kötött partnerséget, amelyek humanitárius támogatást nyújtanak.

Nem ez az első feszültség az UEFA-n belül az izraeli–palesztin konfliktussal kapcsolatban: néhány napja Mohamed Szalah, a Liverpool labdarúgója bírálta élesen a szervezetet, mert egy közösségi médiás megemlékezésében elhallgatta Szulejmán al-Obeid, a „palesztin Pelé” halálának körülményeit. A 41 éves Obeid múlt szerdán vesztette életét egy izraeli támadásban, miközben humanitárius segélyre várt a Gázai övezet déli részén – közölte a Palesztin Labdarúgó-szövetség.