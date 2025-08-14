ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
UDINE, ITALY - AUGUST 13: A general view as both teams line up at Friuli Stadium during the UEFA Super Cup 2025 match between Paris Saint-Germain and Tottenham Hotspur at Friuli Stadium on August 13, 2025 in Udine, Italy. (Photo by Catherine Ivill - AMA/Getty Images)
Nyitókép: Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Az UEFA megszegte saját szabályait

Infostart

Jelentős visszhangot váltott ki – leginkább izraeli körökben – az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) által kifeszített molinó, amelyen a „Ne öljétek meg a gyerekeket! Ne öljétek meg a civileket” felirat volt olvasható Udinében szerda este az európai Szuperkupa-mérkőzés előtti percekben. Az UEFA azzal, hogy politikai üzenetnek adott teret futballmérkőzésen, a saját szabályait szegte meg.

A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és az Európa-liga-győztes Tottenham szerda esti Szuperkupa-meccse nemcsak az izgalmakról és a végletekig kiélezett tizenegyespárbajról marad emlékezetes, hanem az UEFA által a kezdés előtt kifeszített molinó miatt is.

A pályára lépő játékosok előtt a szövetség a

„Ne öljétek meg a gyerekeket! Ne öljétek meg a civileket!”

feliratot mutatta be.

A transzparens felháborodást váltott ki izraeli futballkörökben. A kezdeményezést képmutatónak nevezték, és egy izraeli parlamenti képviselő így reagált:

„Hol voltatok október 7-én?”

2023. október 7-én a Hamász fegyveresei a dél-izraeli Negév kerületben fekvő Holit kibucban legalább 13 izraeli civilt öltek meg, és többeket túszul ejtettek.

A szerdai Szuperkupa-meccsen, majd a díjátadón két palesztin gyermek is részt vett: a 12 éves Tala és a kilencéves Mohamed, aki a háborúban elvesztette szüleit, és súlyosan megsérült Gázában – mindkettőjüket Milánóba szállították orvosi kezelésre. Rajtuk kívül kilenc, Olaszországban élő, konfliktuszónákból – Afganisztánból, Irakból, Nigériából és Ukrajnából – érkezett menekült gyermek is jelen volt az udinei mérkőzésen.

A felirat azért is váltott ki feszültséget, mert az UEFA saját szabályai tiltják bármilyen politikai, ideológiai vagy vallási üzenet megjelenítését a stadionokban a mérkőzések előtt, alatt és után. Az előírások megsértése súlyos pénzbírságot és egyéb fegyelmi büntetést vonhat maga után – ennek ellenére a szövetség maga vállalta fel a politikai üzenet kifeszítését.

Az UEFA Gyermekalapítványa kedden közölte: bővíti humanitárius erőfeszítéseit a gázai gyerekek megsegítésére, és három segélyszervezettel kötött partnerséget, amelyek humanitárius támogatást nyújtanak.

Nem ez az első feszültség az UEFA-n belül az izraeli–palesztin konfliktussal kapcsolatban: néhány napja Mohamed Szalah, a Liverpool labdarúgója bírálta élesen a szervezetet, mert egy közösségi médiás megemlékezésében elhallgatta Szulejmán al-Obeid, a „palesztin Pelé” halálának körülményeit. A 41 éves Obeid múlt szerdán vesztette életét egy izraeli támadásban, miközben humanitárius segélyre várt a Gázai övezet déli részén – közölte a Palesztin Labdarúgó-szövetség.

