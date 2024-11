Szinte példátlan botrány a Premier League-ben: azonnali hatállyal felfüggesztették a Liverpoolt gyalázó bírót

Az angol profi labdarúgás játékvezetői testülete, a Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) azonnali hatállyal életbe léptette a döntést, s az úgy részletes kivizsgálását kezdeményezte.

A közösségi médiában terjedő felvétel hitelességét egyelőre még nem vizsgálták. Az sem derült ki, hogy pontosan mikor készült. A BBC szerint valószínűleg a 2020 július 11-i, az Anfield Roadon játszott Liverpool–Burnley-mérkőzésre utal, amely 1-1-es eredménnyel zárult. A meccset David Coote vezette.

A találkozó után Jürgen Klopp, a Vörösök akkori német menedzsere bírálta Coote-ot, mondván, a játékvezető nem adott szabadrúgásokat a Liverpool játékosai ellen elkövetett durvaságok miatt. Az ominózus videofelvételeken a nottinghami illetőségű bíró Jürgen Kloppot „német köcsögnek”, a Liverpoolt pedig „szarnak” nevezi. Azt állította, hogy Klopp „arrogáns” volt. Amikor egy barátja rákérdezett, hogy mi a véleménye Kloppról, Coote azt mondja: „Igazi köcsög… vezettem nekik a Burnley ellen a lezárás alatt, megvádolt azzal, hogy hazudok. Nem akarok beszélgetni valakivel, aki ennyire arrogáns. Szóval mindent megteszek, hogy ne beszéljek vele… Istenem, német …!” (A trágár és obszcén kijelentéseket finomítottuk vagy kipontoztuk.)

A barát, aki vélhetően a telefonján rögzítette a beszélgetést egy gyéren díszített nappaliban, tovább magyarázza, mit szűrt le a beszélgetésből: „Röviden: Jürgen Klopp egy f.fej, az egész Liverpool az és utáljuk liverpooliakat.”

Coote egy külön videóban arra kérte azokat, akik azt látták, hogy ne osszák meg az eredeti felvételt. „Csak a tisztánlátás kedvéért, ez az utolsó videó sehova sem mehet, komolyan” – mondja. A barát azt mondja: „Ő a Premier League játékvezetője, ne tegyük tönkre egy srác karrierjét. Nem vagyunk olyan rosszak.”

Véletlen egybeesés, hogy éppen David Coote vezette a Liverpool FC szombati, Aston Villa elleni 2-0-s győzelmét hozó mérkőzést. Különösebb hibát nem követett el, bár a Liverpool FC hívei felróják neki, hogy nem büntette meg az első gólnál kitörő Mohamed Szalahot lerántó védőt.

Just a reminder David Coote did not give this as a foul, for a last man foul. pic.twitter.com/PojwED4Gj4 — Samuel (@SamueILFC) November 11, 2024

De más korábbi nevezetes esetek is előkerültek, olyanok, amelyekben Coote a Liverpool kárára tévedett a VAR-szobában.

David Coote was on VAR when:



• Pickford should have been sent off for the season ending challenge on Van Dijk in 2020.



• When Origi was fouled against United in 2019, which led to a goal.



• Odegaard’s blatant handball in the box in December.



Corruption. Plain and simple. pic.twitter.com/smboOxN9ds — Anfield Edition (@AnfieldEdition) November 11, 2024

Az is említést kap, hogy abból a 20 mérkőzésből, amelyen Coote volt a vezetőbíró, vagy a VAR-játékvezető, a Liverpool csak 11-et nyert meg és ötöt elveszített. Ez lényegesen rosszabb teljesítményre utal, mint amit egyébként a csapat szereplése mutat.

? | Liverpool’s record with David Coote refereeing or on VAR for our matches:



Games - 20

Wins - 11

Draws - 4

Losses - 5



55% Win record since he started officiating us from 2020. These horrific decisions were also down to him? pic.twitter.com/G0tr5tFckJ — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) November 11, 2024

A PGMOL azt állítja, hogy a vizsgálat befejezéséig nem nyilatkozik az esetről.