Az előző szezon legjobb magyar nyíltvízi versenyzőjét, Betlehem Dávidot nemrég a Dominikai Köztársaságban egy hatalmas hullám a tengerfenékhez csapta, eltört a szárkapocscsontja, 6 hétre gipszbe került, ez az, amit tudunk.

Hogy mi történt pontosan, arról a nyílt vízi úszók kapitánya, Gellért Gábor beszélt az InfoRádióban.

„Annyit tudok, amennyit Betlehem Dávid elmondott mindenkinek mindenhol, reméljük, hamarosan meggyógyul. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy időben történt a dolog, jövőre már nem fér bele egy ilyen baleset, innentől kezdve már a júliusi világbajnokság a fő csapásirány, reméljük, januártól teljes értékűen tudni fog edzeni” – mondta.

Hozzátette: 16 éve van benne a nyílt vízi úszásban, és a közelben, Cozumel szigetén (Mexikó) is volt már úszókkal versenyen, ahol rendkívül veszélyes volt a víz az áramlások miatt – tűhegyes, pengeéles szikláktól kellett egy-két méterre, és az úszókat visszafelé vitte a víz, sok versenyzőt „kitettek a kőre” az áramlások, és komoly sérüléseket is szenvedtek –, de ilyen helyen azóta nem rendeztek komoly versenyt. Amin most az olimpiai bronzérmes nyílt vízi úszó részt vett, egy meghívásos verseny volt, saját döntésük alapján vettek részt rajta sportolók, tanulság, hogy ilyet máskor nem szabad csinálni.

Betlehem Dávidot egyébként a helyszínen meg akarták műteni, de ő úgy döntött, hogy hazaérkezés után lássák inkább orvosok, ami jó döntésnek bizonyulhatott, itthon ugyanis arra jutottak: nem kell műtét, így a vb-felkészülés sincs veszélyben, annál is inkább, mert nem a válla vagy a karja sérült.

Felidézte, a nyílt vízi úszóknál a tavaly is volt egy váratlan probléma: Fábián Bettina bordaközi izomsérülésére sem jöttek rá egy ideig, mert egyszerűen csak hátszúrásra panaszkodott.

A nyílt vízen olimpiai bajnok Rasovszky Kristóffal sincs minden rendben, csak „lesz”. Őt október elején operálták meg, tulajdonképpen azért, hogy megmentsék a 2027-es budapesti világbajnokságát, illetve a 2028-as olimpiát Los Angelesben.

Neki a kapitány elmondása szerint egy régóta húzódó problémája volt, több alkalommal kificamodott a térde, muszáj volt az ezekből adódó sérüléseket minimalizálni. Felhívta a figyelmet arra is, hogy „Rasó” már nem fiatal úszó, és tizenéves kora óta nyílt vízen (is) készül, a napi 20 kilométer úszás nem múlik el nyomtalanul, mentálisan sem. A 2024-es olimpia óta ráadásul csak napi egyet tudott edzeni, de így tudta magát „tartósítani” az olimpiára. Ebbe a fázisba érkezett a műtét, amelyet követően ma már – két héttel a műtétet követően – újra tempózik, minden rendben van.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.